Pieniądze lubią Sławomira Mentzena. Kancelaria szefa Nowej Nadziei z rekordowymi przychodami

- Reklama -

Kancelaria Mentzen, czyli kancelaria podatkowa należąca do Sławomira Mentzena, osiągnęła w 2023 roku rekordowe zyski. Firma szefa Nowej Nadziei i współprzewodniczącego Konfederacji jest jedną z największych tego typu kancelarii w Polsce.

W 2021 roku Kancelaria Mentzen wprowadziła usługę Mentzen+, w ramach której użytkownik miał możliwość korzystania z nielimitowanej liczby konsultacji podatkowych a także wielu innych usług podatkowych w modelu subskrypcyjnym.

- Reklama -

– Subskrypcja Mentzen+ pozwala na nielimitowane konsultacje prawne i podatkowe. To działa jak Netflix. Klient podaje nam dane swojej karty kredytowej i ma dostęp do takiej ilości konsultacji, jakiej tylko potrzebuje, w zamian za stałą miesięczną opłatę. Nie mamy żadnych okresów wypowiedzenia, nie wiążemy klienta umowami, może zrezygnować z naszych usług kiedy tylko chce. Nie prowadzimy aktywnej sprzedaży, klienci sami do nas trafiają dzięki naszej obecności w Internecie oraz rekomendacjom – wyjaśnia Marta Stempniewska, wiceprezes zarządu Kancelarii Mentzen.

Usługa przyczyniła się do ogromnych zysków Kancelarii Mentzen. W 2023 roku firma szefa Nowej Nadziei osiągnęła przychód sięgający 21,5 mln zł, co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Mentzen ma m.in. udziały warte 40 mln, 5 mln w kryptowalutach i dwa domy

Sławomir Mentzen jest niezwykle majętnym człowiekiem, który osiągnął ogromny sukces zawodowy. Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, z których dowiadujemy się, że szef Nowej Nadziei ma m.in. udziały w firmach warte ok. 40 mln złotych oraz warte blisko 5 mln zł Bitcoiny.

O swoim majątku współprzewodniczący Konfederacji mówił w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” pod koniec zeszłego roku.

– Bitcoiny warte niemal 5 mln zł, 2 domy, oszczędności powyżej miliona złotych oraz udziały w firmach w wysokości ok. 40 mln zł – jeśli dobrze wszystko przeczytałem – wyliczał prowadzący.

– Sporo jak na młody wiek. Jak dochodzi się do takich pieniędzy? Proszę powiedzieć być może naszym młodym widzom, którzy chcieliby tyle zarabiać – mówił Rymanowski.

– Wielokrotnie powtarzałem, że do majątku dochodzi się oszczędnością, pracowitością, przedsiębiorczością i też staram się to na co dzień robić – odparł Mentzen.

– Natomiast jest bardzo ważna sprawa. Te Bitcoiny, które ja posiadam, to na nich zarobiłem pieniądze tylko i wyłącznie dlatego że nie słuchałem polityków, nie słuchałem Komisji Nadzoru Finansowego, która od 10 lat ostrzegała wszystkich, żeby nie inwestować w kryptowaluty, która zachęcała banki do tego, żeby zamykać konta bankowe osobom posiadającym kryptowaluty – podkreślił.

– Nie słuchałem tych wszystkich ludzi, tylko dlatego na tym zarobiłem. A gdybym te pieniądze wtedy, 10 lat temu, kiedy kupiłem Bitcoiny, zainwestował w zarządzane najpierw przez platformersów, a potem PiS-owców spółki Skarbu Państwa, to bym pieniądze stracił – podsumował.

– Dlatego wielki apel do Państwa: jak chcecie zarobić pieniądze, to nie słuchajcie polityków – skwitował.

– Ale teraz Pan jest politykiem, więc mają Pana słuchać czy nie, bo się zastanawiam? – pytał wyraźnie rozbawiony Rymanowski.

– Ale co ze mnie za polityk, Panie redaktorze – odparł Mentzen.

– Jak to? Jest Pan posłem – przypomniał prowadzący.