Kijów oskarża Elona Muska i jego SpaceX o „pomoc Rosjanom”

Kijów oskarża SpaceX o umożliwienie siłom rosyjskim korzystania z sieci Starlink na okupowanych terytoriach Ukrainy. Satelitarny serwis internetowy prowadzony przez SpaceX, założony przez Elona Muska, odgrywa ważną rolę w obronie Ukrainy i zapewnia jej utrzymywanie łączności.

Do niedawna Musk był wychwalany za wielką pomoc Ukrainie, ale okazuje się, że firma Elona Muska mogła przydać się także Moskwie. W niedzielę 11 lutego Ukraina oskarżyła Starlink, satelitarną usługę sieci internetowej stworzoną przez Elona Muska, o umożliwienie siłom rosyjskim korzystania z jej technologii na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Ministerstwo Obrony Ukrainy na swoich portalach społecznościowych twierdzi, że „z systemu łączności satelitarnej Starlink korzystali rosyjscy okupanci na froncie”. Do tekstu dołączono nagranie w postaci rozmowy radiowej żołnierzy rosyjskich, z której wynika, że „terminale Starlink zainstalowano m.in. w jednostkach 83. brygady szturmowo-powietrznej armii rosyjskiej w celu zapewnienia sobie dostępu do Internetu”.

„Zdarzały się przypadki użycia tego sprzętu przez rosyjskich okupantów” – przekonuje też cytowany w publikacji przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Uważa, że ​​dostęp Rosjan „staje się systematyczny”.

SpaceX, założona przez Elona Muska firma obsługująca sieć satelitarną, odpowiedziała na oskarżenia na „X”, zapewniając, że jej serwis „nie jest aktywny w Rosji”. Nie wspomniano jednak o terytoriach ukraińskich okupowanych przez Moskwę. Pojawiły się też sugestie, że Rosjanie mogli kupić dostęp do systemu przez Dubaj.

„SpaceX nie ma powiązań handlowych z rosyjskim rządem ani jego wojskiem” – zapewnia firma, która stwierdza również, że w przypadku użycia systemu przez nieupoważnione osoby „rozpatrzymy roszczenia i podejmiemy działania w celu dezaktywacji terminala, jeśli zostanie to potwierdzone”.

Od początku konfliktu Starlink pomaga w utrzymaniu zasięgu Internetu na Ukrainie. Elon Musk zapewniał, że ​​z wyjątkiem „niewielkiego procentu”, wszystkie koszty budowy i utrzymania terminali Starlink na Ukrainie pokryła SpaceX. Miliarder groził jednak zawieszeniem finansowania systemu.

The Ukrainian military reports that Russians are now using Starlink in the frontline zones. 🤯

Russia began purchasing Elon Musk’s Starlink service through Dubai with fully licensed accounts.

Can you please confirm or deny this information? @elonmusk pic.twitter.com/UmrCc00Tgd

— Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) February 8, 2024