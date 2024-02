Tusk dostaje ze świata mocne klapsy za swój głupi wpis. „Podkopuje NATO. Nie będzie mile widziany w Białym Domu”

- Reklama -

Pojawiają się kolejne krytyczne głosy z Waszyngtonu dotyczące wpisu premiera Donalda Tuska, który dotyczył odrzucenia przez amerykański Senat ustawy łączącej pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu z restrykcjami imigracyjnymi.

„Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydźcie się” – napisał o środowym głosowaniu w amerykańskim Senacie Donald Tusk.

Wpis polskiego premiera w ostrych słowach skomentował wiceprzewodniczący senackiej komisji ds. wywiadu i były kandydat na prezydenta Marco Rubio.

Czytaj więcej: Senator Rubio odpowiada Tuskowi: Inwazja imigrantów jest dla nas ważniejsza niż Ukraina

Po Rubio pojawili się także inni, którzy skrytykowali wpis Tuska. Wśród nich znalazł się m.in. były doradca Margaret Thatcher – Nile Gardiner.

„To, co jest haniebne, panie Tusk, to zamykanie w więzieniach swoich przeciwników politycznych, zamykanie stacji telewizyjnych i płaszczenie się przed swoimi panami w Brukseli, jednocześnie pouczając ludzi o »demokracji«” – napisał.

„Możecie być pewni, że gdy bezmyślny Joe Biden opuści Gabinet Owalny, to Donald Tusk nie będzie mile widziany w Białym Domu. Ten człowiek to chodząca katastrofa dla Polski i stosunków polsko-amerykańskich” – dodał Gardiner.

How not to make friends in Washington, and burn bridges with Poland's closest allies in the United States

Donald Tusk has no understanding of diplomacy or democracy and treats elected US senators with contempt. Tusk is disrespectful, rude, insulting towards the American people. https://t.co/u9wmfWsqh2

— Nile Gardiner (@NileGardiner) February 8, 2024