„Gnojowniku, zdrajco”. Szamotanina w Sejmie. Suski i Kołodziejczak skoczyli sobie do gardeł [VIDEO]

- Reklama -

Awantura w Sejmie. Na sali plenarnej doszło do starcia między posłem PiS Markiem Suskim a wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem. Przyczyną konfliktu były oskarżenia pod adresem Kołodziejczaka o zastraszanie i nasłanie „osiłków” na rolniczkę z Podlasia, która krytykowała rządową politykę rolno-spożywczą i zachęcała do uczestnictwa w protestach.

Zarzewiem awantury była wypowiedź posła PiS Sebastiana Łukaszewicza, który na mównicy sejmowej oskarżył Kołodziejczaka o to, że poprzedniego dnia zadzwonił do pewnej rolniczki z województwa podlaskiego i groził jej, że jeśli nie usunie z internetu nagrania, na którym krytykuje rząd, to „zobaczy, co się stanie”.

- Reklama -

Poseł Łukaszewicz twierdził, że wiceminister wysłał do domu rolniczki osiłków, którzy mieli ją zastraszać. Powoływał się najprawdopodobniej na tę relację

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Kołodziejczak stanowczo zaprzeczył tym zarzutom. – To kłamstwo i pomówienia. Spotkamy się w sądzie – mówił do Łukaszewicza.

Następnie zszedł z mównicy i skierował się w stronę posła PiS, z którym zaczął się kłócić. Wtedy do dyskusji dołączył Marek Suski, który stanął w obronie swojego kolegi z klubu i zaczął atakować słownie Kołodziejczaka. Między politykami doszło do spięcia „twarzą w twarz”, podczas którego padły obelgi i wyzwiska.

– Wypad, gnojowniku, zdrajco – powtarzał kilkukrotnie Suski.

Piękne to😂

Marek Suski do Kołodziejczaka:

– Wypad stąd 😂😂💪💪💪💪pic.twitter.com/T1GeaNE7Bj — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) February 9, 2024

Całą sytuację próbował uspokoić marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zagroził wykluczeniem z obrad Sejmu. – Rozpoczynam procedurę wykluczania was z obrad Sejmu. Nie jesteśmy w przedszkolu, nie będę ustalał, kto zaczął. Nie jestem przedszkolanką, tylko marszałkiem Sejmu. (…) Sala sejmowa nie będzie miejscem szarpanin i bójek, bo to nie jest Fight Club, tylko Sejm RP – powiedział Hołownia.

Chwilę później jednak „wymiękł” i odstąpił od przystąpienia do procedury wykluczenia posłów.

Tymczasem w całej Polsce trwają protesty rolników, którzy próbują nagłośnić gigantyczny problem. Ich zdaniem narzucany przez Unię Europejską tzw. Zielony Ład, na który najpierw zgadzał się rząd PiS-u, a teraz PO i koalicjantów, zniszczy rolnictwo. Więcej na ten temat poniżej.