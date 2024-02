Mocne wystąpienie Brauna w Sejmie. „Państwo szantażujecie Polaków” [VIDEO]

- Reklama -

Braun złożył w imieniu Konfederacji wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu „kolejnego projektu z cyklu «Ukrainiec plus»”. – To projekt, który prolongować ma fundamentalną nierówność wobec prawa, przedłużając przywileje – w tym socjalne – dla osób niebędących obywatelami polskimi. Nabycie polskiego obywatelstwa jest skandalicznie łatwe – wskazał.

W środę, podczas piątego posiedzenia Sejmu, ma miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek w sprawie tej nowelizacji złożył Grzegorz Braun. Zadał też serię niewygodnych pytań.

– Wy, zjednoczony obóz, koalicja wojenno-chanukowa chcecie, by Ukraińcy w Polsce cieszyli się przywilejami socjalnymi, a zatem chcecie by naród polski ponosił konsekwencje finansowe polityki, która, zdaniem Konfederacji, nie należy do polskiego interesu narodowego – podkreślił w Sejmie Braun.

Przypomniał, że z mównicy sejmowej „szereg razy pytał, jak długo jeszcze chcą to czynić, okładać Polaków kosztami szkodliwych i sprowadzających powszechne niebezpieczeństwo na naród Polski doktryn geopolitycznych”. – Odpowiedzi nie było, a jeśli padała to zawsze tromtadracko z tej trybuny: do zwycięstwa! – wskazał.

Poseł Konfederacji zaznaczył, że „stawianie polityce polskiej celów przez nią samą nieosiągalnych, jest czynieniem z narodu polskiego zakładnika cudzej polityki, polityki obcych stolic”. – To są zatem powody, dla których Konfederacja nie popiera, nie poprze i popierać nie będzie takiego ustawodawstwa. Skończcie z tym – zaapelował.

Chwilę później Braun rozpoczął turę pytań. – Nigdy dosyć powtarzać stop ukrainizacji Polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu – podkreślił.

– Jaka wdzięczność, jakie horyzonty otwarła nam ta pomoc, to okładanie Polaków kosztami wojny, którą prowadzą Moskale z Ukraińcami? Państwo to świetnie wiecie. Nic się nie zmieniło. Banderyzm jako jedyny wzorzec ukraińskiego patriotyzmu dalej obowiązuje – wskazał.

Braun zwrócił się do ministra, by ten to „wykrztusił”, „jasno to powiedział” Polakom, „ile złotych polskich chce lekką ręką rzucić Zełenskiemu i jego reżimowi na drobne wydatki?”.

– Państwo szantażujecie tutaj Polaków, po raz kolejny mówicie, że Ukraińcy walczą tam za nas. Za chwilę w Kijowie powie ktoś: to Polacy popychali nas do tej hekatomby. To Polacy blokowali jakiekolwiek rokowania pokojowe. Wy istotnie, zjednoczona koalicja wojenno-chanukowa, jesteście podżegaczami wojennymi. Nie mówicie nigdy o pokoju, mówicie zawsze o tym, że ukraińskimi rękoma, ukraińskimi żołnierzami (…) chcecie wygrać jakąś wojnę – zauważył.

– Proszę zatem powiedzieć, ile to ma Polaków kosztować w najbliższych miesiącach i proszę o statystyki, jak skoczyła nam statystyka przestępczości, przestępczości zorganizowanej, działań o charakterze bandyckim i jeszcze (…), jak skoczyła nam statystyka chorób trudnych do leczenia, przede wszystkim wenerycznych. Odpowiedź jest jasna: to są skokowe wzrosty, ale państwo to fundujecie – skwitował poseł Grzegorz Braun.