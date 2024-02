PolExit podzieli Konfederację? „Grzegorz ma plan”

- Reklama -

Zimna wojna w Konfederacji. Jej przyczyną mają być odmienne wizje Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena, dotyczące strategii na nadchodzące wybory do Europarlamentu.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Grzegorz Braun chciałby, aby Konfederacja trzymała się pierwotnego kursu i szła do eurowyborów z hasłem Polexitu. To jednak dla Sławomira Mentzena jest nie do pomyślenia.

Portal wp.pl, powołując się na rozmówcę z otoczenia władz Konfederacji, twierdzi, że Braun miałby połączyć siły z Januszem Korwin-Mikkem i Stanisławem Żółtkiem. – Grzegorz ma plan. Chce zostać wyrzucony z Konfederacji za antyunijność, połączyć siły z Januszem Korwin-Mikkem i Stanisławem Żółtkiem. Mają już nawet zarejestrowaną partię, z której samodzielnie wystartują do Sejmu. Nazywa się PolExit – twierdzi cytowane źródło. Wspomniana partia została założona w styczniu 2019 roku przez Żółtka.

W ostatnich dniach polityczny konflikt miał się zaostrzyć. – Kilka dni temu doszło między nimi do ostrego spięcia na jednej z narad. Braun zażądał, by Konfederacja szła do wyborów z hasłem polexitu. Mentzen powiedział „nie” i mamy pat – cytuje członka władz ugrupowania wp.pl.

Inny członek władz Konfederacji miał zaś stwierdzić, że „to się na pewno skończy rozłamem”. – Tylko pytanie, na czyich zasadach. Mentzen chce zmusić Brauna do odejścia, bo uważa, że jego ekscesy zamykają Konfederację w granicach kilku procent i stanowią barierę rozwoju. Z kolei Braun chce zostać wyrzucony za antyunijne poglądy i gaśnicę. Liczy, że dzięki temu zbuduje sobie legendę i odbierze Konfederacji część wyborców. Jego plan to stworzenie nowej, skrajnej siły – stwierdził.

Jeden z posłów Konfederacji, na którego powołuje się portal, miał stwierdzić, że współpracownicy Brauna na listach ugrupowania mają być rozlokowani na miejscach niedających mandatu. – To kolejny czynnik motywujący go do eskalacji ze Sławkiem. Ale głównym jest przeczucie, że wybory europejskie to idealny moment na odpalenie nowego projektu. Hasło polexitu i incydent z gaśnicą to idealne podglebie – twierdził.

Z doniesień WP wynika również, że w przypadku rozłamu Mentzen byłby skłonny oddać Konfederacji Korony Polskiej część pieniędzy z subwencji. Na taki scenariusz ma jednak nie zgadzać się Krzysztof Bosak.