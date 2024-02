Kowalski MIAŻDŻY Morawieckiego. „Przegraliśmy jako Polska w latach 2019-2023”

- Reklama -

Niespodziewanie były wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski z Suwerennej Polski zaatakował w mediach społecznościowych swojego byłego premiera ze Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego, oskarżając go o doprowadzenie do redukcji polskiej suwerenności.

Suwerenna Polska (wcześniej jako Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry) była jednym z koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości i współtworzyła rząd, na czele którego stał premier Mateusz Morawiecki.

- Reklama -

Dlatego dużym zaskoczeniem może być atak, który Janusz Kowalski przypuścił pod adresem Mateusza Morawieckiego. Poseł stwierdził nawet, że „przegraliśmy jako Polska w latach 2019-2023”.

Kowalski atakuje Morawieckiego

Na swoim profilu X (dawniej Twitter) Janusz Kowalski zamieścił „fakty”, które wyglądają następująco (oryginalny wpis):

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

👉 W grudniu 2019 r. Mateusz Morawiecki zgodził się na niemiecki plan dla UE pn. Green Deal. Jednoosobowo. Rząd nigdy nie dał na to przyzwolenia. Green Deal to niemiecki plan wzmocnienia pozycji gospodarczej Niemiec w UE – wzmocnienia eksportu niemieckich firm OZE oraz przestawiania gospodarek z węgla na rosyjski gaz z Nord Stream. Bezpośrednią konsekwencją zgody na niemiecki Green Deal przez M.Morawieckiego było szkodliwe dla polskiej gospodarki wycofanie się z budowy elektrowni w Ostrołęce i wycofanie się z budowy złoża Złoczew dla Elektrowni Bełchatów, które zapewniłoby pracę Bełchatowa po 2034 r. Niemcy inwestują w węgiel brunatny, a Polska od czasów M.Morawieckiego grzecznie wykonuje polecenia likwidacji węglowej energetyki.

👉 W lipcu 2020 r. premier Mateusz Morawiecki zgodził się na wpisanie Green Deal w ramy budżetowe UE na lata 2021-2027. Przypomnę, że 1/4 budżetu UE zgodnie z tamtą decyzją musi być wydatkowe na Green Deal. Mój spór z Mateuszem Morawieckim i Konradem Szymańskim dotyczył tego, że po katastrofalnym błędzie zgody w grudniu 2019 r. na Green Deal można byłoby zniwelować katastrofalne skutki tej decyzji premiera Morawieckiego dla polskiej gospodarkj poprzez wynegocjowanie „polskiej ścieżki transformacji energetycznej”. Proponowałem, aby mając weto budżetowe postawić jako warunek stały koszt EU ETS dla Polski do 2050 r. na poziomie 25-30 euro. Premier nawet nie spróbował i szedł dalej. Po 2 latach zaczął stawiać mój pomysł stałej ceny CO2 na stole, ale Polska nie miała już weta.

👉 W lipcu 2020 r. M.Morawiecki zgodził się kierunkowo na niemiecki mechanizm „praworządności” ostatecznie przez niego zaakceptowany na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2020 r. M.Morawiecki radykalnie obniżył jakość członkostwa Polski w UE wyposażając eurokratów w całe intrumentarium szantażu Polski. A do tego czasu był tylko art. 7. I szedł dalej. Zgodził się na niekorzystny Next Generation EU – wielki kredyt KPO bez wynegocjowania jego finalnych kosztów! Dziś Donald Tusk cynicznie realizuje kierunkowe dobre dla eurokratów decyzje Rady Europejskiej z lipca 2020 r. o nowych zasobach własnych UE: https://tiny.pl/7fwjw.

👉 Dlaczego M.Morawiecki zgodził się na utworzenie mechanizmu zasobów własnych UE (podatków na rzecz UE), co otworzyło drogę do budowy superpaństwa o nazwie „UE”? UE była finansowana tylko ze składek członkowskich, a M.Morawiecki zredukował suwerenność Polski w wymiarze instytucjonalnym i ekonomicznym realizując plan Angeli Merkel wyposażenia UE w swoje własne podatki. Nie do obrony!

👉 W grudniu 2020 r. M.Morawiecki zgodził się na Fit for 55 i jednosobowo dał zielone światło do szkodliwego ustalenia celu redukcji CO2 do roku 2030 na poziomie 55 proc., a nie 40 proc.! W efekcie tej decyzji ceny uprawnień CO2 od grudnia 2020 do grudnia 2021 wzrosły o kilkaset procent i do dziś Polacy płacą wysokie ceny za energię i ciepło. Za krytykę tych dramatycznych decyzji straciłem w lutym 2021 r. stanowisko wiceministra w MAP.

👉 W grudniu 2020 r. M.Morawiecki zgodził się na mechanizm praworządności. No i mamy szantaże Brukseli, kamienie milowe itd.

Podsumowując:

👉 M.Morawiecki doprowadził do obniżenia pozycji Polski w UE redukując polską suwerenność i zgadzając się na wszystkie propozycje Berlina budowy państwa federacyjnego i Green Deal/Fit for 55. Polska jest płatnikiem netto, bo z uwagi na lukę EU ETS w 2022 r. Polska bezpowrotnie straciła 30 miliardów zł jako koszt decyzji M.Morawieckiego z grudnia 2020 r. Nie wspomnę o KPO, które nigdy nie zostało wyplacone, a którego koszty już w lipcu 2020 przewyższały zyski dla Polski.

👉 M.Morawiecki wyposażając Brukselę w nowe instrumenty szantażu stał się jej zakładnikiem. Nawet ustawy sądowe negocjował z @vonderleyen

, a nie ze swoim ministrem @ZiobroPL

.

👉 Przegraliśmy jako Polska w latach 2019-2023 w UE więcej niż można byłoby przegrać. Przez to PiS przegrał wybory, a dziś Ci co oddawali suwerenność udają, że jej teraz bronią. A wystarczyło postawić weto.

Czy atak ze strony Kowalskiego oznacza rozbrat w obozie tzw. Zjednoczonej Prawicy i zwiastuje samodzielny start Suwerennej Polskie w wyborach?