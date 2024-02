Niesamowity film promujący walkę ukraińskiego pięściarza. TE kolory to przypadek? [VIDEO]

- Reklama -

Pojawiła się oficjalna, robiąca duże wrażenie zapowiedź walki Tysona Fury’ego z Ołeksandrem Usykiem. To dwaj czołowi, zawodowi pięściarze wagi ciężkiej na świecie. Do ich starcia dojdzie 17 lutego w Riyadh w Arabii Saudyjskiej..

Niepokonany Usyk (21 wygranych zawodowych walk, żadnej porażki) w ostatnim pojedynku, do którego doszło pod koniec sierpnia 2023 r. w Polsce, we Wrocławiu, znokautował w 9. rundzie Daniela Duboisa. Tym samym 37-latek obronił pasy czterech wiodących organizacji pięściarskich: WBO, IBF, WBA oraz IBO. Ukrainiec wcześniej pokonywał dwukrotnie Anthony’ego Joshuę przez decyzje sędziowskie. Usyk wygrywał w swojej karierze również z takimi zawodnikami jak Polak Krzysztof Głowacki czy Derek Chisora. 14 z 21 zwycięstw odniósł przez KO/TKO.

- Reklama -

Teraz Usyka czeka kolejne, bardzo trudne wyzwanie. Promujący jego bój z Furym film to pierwsza w historii tego typu produkcja, więc cieszy się ogromną popularnością w Internecie. Wiele osób, które go zobaczyły, zaczęło zadawać pytanie: dlaczego Ukrainiec nie pojawia się w nim w tradycyjnych ukraińskich barwach, tylko czerwono-czarnych? I na dodatek właśnie te kolory dominują w filmie?

Może trochę światła na tę sytuację rzuci przypomnienie sytuacji z konferencji, która odbyła się w sierpniu 2022 roku, przed rewanżem Ukraińca z Anthonym Joshuą. Usyk pojawił się podczas wspomnianego spotkania z dziennikarzami w kozackim stroju. Na głowie miał charakterystyczną kozacką fryzurę, zwaną pędzlem. Na koniec prezentacji Usyk zaśpiewał nieoficjalny hymn ludobójców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, którym teraz posługują się Ukraińcy w czasie konfliktu militarnego z Rosją, czyli „Czerwoną Kalinę”, o którym to utworze zmarły niedawno ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówił tak:

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Jest to pieśń, która ma jednoznaczne odniesienie i historyczne, i odniesienie do formacji wojskowych, które walczyły przeciwko Polakom. Strzelcy Siczowi (była ich hymnem – dop. JA) – trzeba przypomnieć – to była formacja, która powstała pod koniec I wojny światowej i walczyła z Polakami, m.in. z Orlętami Lwowskimi. Później pieśń ta została przejęta przez UPA, która dokonywała ludobójstwa Polaków. Trudno o bardziej kontrowersyjną piosenkę niż ta 'Czerwona kalina'”.

Banderowskie barwy to – dodajmy – właśnie czerwień i czerń. Przypadek?