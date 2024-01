Kukiz wyjawia, jaki jest „jedyny sens” jego pobytu w polityce

- Reklama -

Lider K’15 Paweł Kukiz był goście w programie „Rozmowa PR24” Polskiego Radia. Polityk wyjawił m.in., jaki jest „jedyny sens” jego pobytu w polityce.

W programie Paweł Kukiz wypowiedział się na temat obecnego premiera i przewodniczącego PO-KO -Donalda Tuska.

- Reklama -

– Donald Tusk jest z tego znany, że lubi odcinać tlen, także dzisiaj to dotyczy Lewicy, jutro to będzie dotyczyło Trzeciej Drogi. Już samo marszałkowanie pana Hołowni może przyczynić się do tego, że do wyborów prezydenckich mamy ponad rok, może się bardzo wiele zdarzyć i ciężko będzie przez ten długi okres czasu, w sposób tak efektywny prowadzić panu marszałkowi Hołowni posiedzenia Sejmu, jak obecnie prowadzi – stwierdził szef K’15.

Były antysystemowiec wyjawił także, dlaczego wciąż jest w polityce. Okazuje się, że chodzi o „nadzieję”.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Jedyny sens mojego pobytu w polityce, to jest jakiś cień nadziei na to, że zostaną wprowadzone te zmiany ustrojowe, właściwie podstaw ustrojowych, o które walczę czy próbuję walczyć od 2015 roku bezpośrednio w polityce, o których mówię od co najmniej od dwóch dekad – powiedział dawny muzyk rockowy.