Dominika Korwin-Mikke uderzyła w twarz Mateusza Curzydło z Fundacji Patriarchat

Żona Janusza Korwin-Mikkego, Dominika podczas jednego ze spotkań w Warszawie uderzyła w twarz Mateusza Curzydło, związanego ze słynną już Fundacją Patriarchat.

W weekend w Warszawie odbyło się spotkanie fanów prawicowego kanału Mocarstwo. Pojawił się na nim m.in. Janusz Korwin-Mikke wraz z małżonką Dominiką, a także Mateusz Curzydło, który 16 września 2023 roku przewodził kongresowi założycielskiemu Fundacji Patriarchat.

O tym wydarzeniu z września ub.r. było głośno w mediach. Padły wówczas na nim kontrowersyjne stwierdzenia o kobietach, także z ust Curzydło, które mainstream przypisał Korwin-Mikkemu dlatego, że nestor prawicy wolnościowej na to spotkanie przyszedł. Nie wypowiadał się, nie popierał oficjalnie ich postulatów. Po prostu dostał zaproszenie, to skorzystał.

Oszczerstwa do Korwin-Mikkego jednak się przykleiły i być może był to czynnik, który zdecydował o tym, że legendarny wolnościowiec jako lider listy Konfederacji w okręgu podwarszawskim zajął dopiero trzecie miejsce i nie dostał się do Sejmu. Mandat uzyskała tam Karina Bosak, a Korwin-Mikkego wyprzedził jeszcze Jacek Wilk.

W miniony weekend doszło do ponownego, tym razem dość przypadkowego, spotkania Korwin-Mikkego z Curzydło podczas zlotu fanów kanału Mocarstwo. Jak opisuje „Najwyższemu Czasowi!” anonimowo świadek tego wydarzenia, w pewnym momencie Dominika Korwin-Mikke nie wytrzymała i uderzyła Curzydło w twarz.

Spotkanie @mocarstwo bardzo udane, wyśmienite osobistości zaszczyciły nas obecnością, na sali ledwo starczyło miejsc.

Dziękuję wszystkim za obecność, i do następnego razu!

Panie Prezesie @JkmMikke, dziękuję za poparcie naszej idei, oraz @SebRoss4 za obecność! pic.twitter.com/pAnQMp9l2y — Mateusz Liszewski (@liszewm) January 28, 2024

Jaki był powód takiej reakcji Dominiki Korwin-Mikke? – Przyznam, że nie wiem, o co chodziło. Widziałem zajście z pewnej odległości. Usłyszałem jedynie: „To przez niego”, a Curzydło dostał w twarz. Wywołała się mała szarpanina, ale szybko ich rozdzielono – mówi nam anonimowo świadek tego zajścia.

Czy to wyrównanie rachunków za sprawę z Fundacją Patriarchat? Tego nie wiemy.