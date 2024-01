Konfederacja odrodzi się? Kolejne stany wypowiadają posłuszeństwo Bidenowi. „Odmawia egzekwowania przepisów imigracyjnych”

- Reklama -

„Prezydent Biden i jego administracja pozostawili Amerykanów i nasz kraj całkowicie bezbronnymi” – napisali w liście republikańscy gubernatorzy z 25 stanów USA. To reakcja zaostrzający się konflikt pomiędzy gubernatorem Teksasu Gregiem Abbottem a Białym Domem.

Już ponad połowa amerykańskich gubernatorów popiera Grega Abotta w jego zaciekłym konflikcie z prezydentem USA Joe Bidenem o to, kto powinien mieć prawo do zatrzymywania nielegalnych imigrantów na granicy.

Konflikt przybrał na sile w momencie, gdy Sąd Najwyższy w USA orzekł, że administracja Bidena może usunąć drut kolczasty, który Teksas postawił na granicy z Meksykiem, głównie na szlakach uczęszczanych przez migrantów.

Abbott twierdzi, że rząd federalny nie wywiązał się ze swojego obowiązku egzekwowania prawa, w związku z czym poszczególne stany mają pełne prawo działać samodzielnie w celu ochrony swoich granic.

Takie stanowisko oczywiście nie podoba się Demokratom, którzy ostro krytykują Abbotta, ale w odpowiedzi republikańscy gubernatorzy z 25 stanów podpisali list popierający „konstytucyjne prawo Teksasu do samoobrony”.

„Prezydent Biden i jego administracja pozostawili Amerykanów i nasz kraj całkowicie bezbronnymi wobec bezprecedensowej nielegalnej imigracji zalewającej południową granicę” – napisali.

„Zamiast stać na straży praworządności i zabezpieczać granicę, administracja Bidena zaatakowała i pozwała Teksas za zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony obywateli amerykańskich przed historycznymi poziomami nielegalnych imigrantów, przemytem śmiercionośnych narkotyków, takich jak fentanyl, i terrorystami przybywającymi do naszego kraju” – czytamy dalej.

„Solidaryzujemy się z naszym kolegą gubernatorem, Gregiem Abbottem, i stanem Teksas. Wykorzystuje on wszelkie narzędzia i strategie, w tym ogrodzenia z drutu kolczastego, aby zabezpieczyć granicę. Piszemy ten list po części dlatego, że administracja Bidena odmawia egzekwowania przepisów imigracyjnych, które już obowiązują i nielegalnie zezwala na masowe zwolnienia warunkowe w całej Ameryce migrantów, którzy nielegalnie wjechali do naszego kraju” – piszą gubernatorzy 25 stanów.

Wśród sygnatariuszy listu są także gubernatorzy stanów, w których Biden wygrał w wyborach w 2020 roku. Mowa o Georgii, Newadzie, New Hampshire i Wirginii.

🚨 25 states have signed a letter pledging their support to Texas and its constitutional right to defending the Southern Border:

ALABAMA

ALASKA

ARKANSAS

FLORIDA

GEORGIA

IDAHO

INDIANA

IOWA

LOUISIANA

MISSISSIPPI

MISSOURI

MONTANA

NEBRASKA

NEVADA

NEW HAMPSHIRE

NORTH DAKOTA

OHIO… pic.twitter.com/pIR9btSq6q

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 25, 2024