Co z wyższą kwotą wolną od podatku? Posłowie Konfederacji i PiS mówią „sprawdzam”

Posłowie Konfederacji i PiS pytają ministra finansów o to, czy zamierza zrealizować obietnicę dotyczącą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych.

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – zapowiadali w kampanii wyborczej dzisiejsi rządzący.

Powyższy cytat pochodzi z „100 konkretów na pierwsze 100 dni”. Podniesienie kwoty wolnej to jedna z nielicznych wolnościowych obietnic tego rządu.

Politycy z Konfederacji i PiS pytają o kwotę wolną

Przemysław Wipler i Ryszard Wilk z Konfederacji oraz Barbara Bartuś i Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości zapytali ministra finansów Andrzeja Domańskiego o to, czy obietnica podniesienia kwoty wolnej jest aktualna.

— W Ministerstwie Finansów pracujemy nad tym (podniesieniem kwoty wolnej do 60 tys. zł rocznie — red.), ale chcemy zmian dotyczących podatków dokonywać w przewidywalny sposób. Mamy w pamięci Polski Ład — powiedział kilka dni temu minister.

„Ze względu na wagę ww. postulatu jego wprowadzenie musi zostać poprzedzone stosownymi analizami, korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych, uwzględniać wyniki analizy dot. wpływu na systemy IT, w tym czas niezbędny na implementację zmian w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań” — dodał Domański w odpowiedzi skierowanej do posłów.