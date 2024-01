Mentzen o najgłupszym pośle w Sejmie. „Zachowuje się jak taki troll z Twittera” [VIDEO]

- Reklama -

Sławomir Mentzen opublikował kolejny odcinek serii “Mentzen GRILLUJE”, w którym komentuje bieżące wydarzenia polityczne. Najnowsze nagranie zatytułował “Najgłupszy poseł”. Skrytykował zachowanie przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości Piotra Kalety, którego nazwał “najgłupszym posłem w całym Sejmie”.

Mentzen opowiedział o sytuacji, która miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Gdy posłowie PiS wstali, by „bronić” Kamińskiego i Wąsika, to Kaleta krzyczał w kierunku Mentzena, by ten też wstawał.

Według relacji Mentzena, wtedy Kaleta zwyzywał go od „dziadów”, a to i tak najłagodniejsze określenie przytoczone przez Mentzena. Prezes partii Nowa Nadzieja dodał, że Kaleta wykrzykiwał też różne obelgi i komentarze, których przytaczać nie wypada.

Mentzen stwierdził, że poseł Kaleta jest osobą, która „zachowuje się jak taki troll z Twittera” i „nie reprezentuje sobą absolutnie nic ciekawego”. Kontynuując temat stwierdził, że Kaleta jest „jedyną osobą, jaką kojarzy, która zachowuje się w życiu realnym zupełnie jak na Twitterze”.

Dodał, że „darcie japy” posła Kalety jest jedyną rzeczą, którą się zajmuje i że w ten sposób komentuje każde posunięcie Konfederacji w Sejmie. Gdy Konfederacja głosuje tak, jak chce PiS, to Kaleta wrzeszczy, że „wreszcie zrozumieliście”, a gdy głosuje inaczej, to zarzuca „zdradę Polski”, „ruską agenturalność” itd.

Mentzen nie gryzł się w język i w prześmiewczy sposób skomentował zachowanie posła PiS. Na koniec dodał, że liczy na to, że nie będzie musiał tłumaczyć się przed Komisją Etyki Poselskiej za swoje słowa, ponieważ aby poseł Kaleta mógł udowodnić, że nie jest najmniej inteligentnym posłem w Sejmie, będzie musiał wskazać innego posła, którego uznaje za mniej bystrego od siebie, co wiązałoby się z też z postawieniem przed Komisją Etyki Poselskiej Kaletę, a potem kolejnych posłów, którzy nie zgadzaliby się z „tytułem” tego „najgłupszego w Sejmie”.