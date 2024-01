Bosak kontra Żukowska. „Lewica chce, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia” [VIDEO]

- Reklama -

Chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia – mówił do Anny Marii Żukowskiej z Lewicy przedstawiciel Konfederacji Krzysztof Bosak.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” jednym z poruszanych tematów była proponowana przez Lewicę nowa ustawa o tzw. „mowie nienawiści”, którą prawica określa jako ograniczanie wolności słowa, czyli po prostu cenzurę.

Jak tłumaczył niedawno wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Lewicy, „przyszedł czas, żeby zakazać obrzydliwych, homofobicznych, dyskryminacyjnych wypowiedzi w przestrzeni publicznej”.

Sęk w tym, że to Lewica, tworząc ustawę, zdecyduje o tym, co mową nienawiści jest, czyli będzie to sprawa uznaniowa. W tym kontekście w Polsat News Żukowska mówiła, że „istotą polityki jest spór” i taki sam spór istnieje w świecie prawniczym.

– Jak dla pani spór jest taki normalny, to dlaczego wasz polityk Krzysztof Śmiszek chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów, powinniście się powstrzymać i zaakceptować to, że jest spór – mówił Bosak.

Żukowska odpowiedziała, że nie wie, o co Bosakowi chodzi. – Mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Proszę się przyzwyczaić, że jest spór, o którym pani mówi – odparł Bosak.

Żukowska wtrąciła, że chodzi o „poszerzenie chronionych kategorii przed mową nienawiści”. – Czyli o cenzurę – doprecyzował Bosak.

– Dokładnie tak samo, jak mnie chcecie chcieliście odwołać za brak cenzury prewencyjnej wystąpienia kogoś w Sejmie – przypomniał Bosak o wniosku Lewicy, która chciała pozbawienia go funkcji wicemarszałka Sejmu za to, że po zgaszeniu świec chanukowych w Sejmie przez Brauna, Bosak wpuścił Brauna na sejmową mównicę.

Żukowska mówiła, że nie chce tylko „obrażania” osób LGBT. Bosak odparł, że tragizmem całej sytuacji jest fakt, że to Lewica zadecyduje o tym, co obrażaniem jest, a co nie jest. Żukowska stwierdziła, że w polskim prawie jest już zapis o „mowie nienawiści”, ale należy go rozszerzyć o kategorię „tożsamości psychoseksualnej”.

– Nie ma w polskim prawie pojęcia mowy nienawiści. Wy chcecie, żeby ludzie za poglądy szli do więzienia – podsumował Lewicę Bosak.