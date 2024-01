Wstrząsająca tragedia w Holandii. Polak i jego żona zamordowani na oczach syna. Media usprawiedliwiają sprawcę

- Reklama -

We wtorek doszło do tragedii w miejscowości Weiteveen we wschodniej części Królestwa Niderlandów, gdy 50-letni Richard K. zastrzelił 38-letniego Przemysława Cz. oraz jego 44-letnią partnerkę Inneke. W czwartek okazało się, że mężczyzna zamordował parę na oczach jej 12-letniego syna.

Uwaga niderlandzkiej opinii publicznej od kilku dni koncentruje się na śmierci Polaka i jego partnerki, zastrzelonych przez Richarda K. po sporze w sprawie zakupu domu.

Zanim policja zatrzymała mordercę, zamieścił on w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówi, że „stało się coś naprawdę złego” i że „pójdzie do więzienia do końca życia”.

Niderlandzkie media usprawiedliwiają sprawcę

Cześć mediów wręcz usprawiedliwiała sprawcę, pisząc o tym, że miał on problemy z parą, która miała narzekać na wady w domu, który im sprzedał. „W mediach społecznościowych pojawiły się wiadomości od znajomych Richarda K., którzy w pełni go wspierają, nazywają bohaterem i wyrażają ogromny szacunek” – napisał dziennik „De Telegraaf”.

Tymczasem jak informuje policja, trafiały do niej zarówno skargi ze strony zamordowanych, jak i sprawcy. „Na razie nie udzielamy żadnych informacji, albowiem śledztwo jest w toku” – poinformowano PAP w biurze prasowym policji okręgu Noord Nederland.

Dziennik „Algemeen Dagblad” podaje w czwartek, że konflikt rozpoczął się od tego, że sprzedany parze dom miał różne ukryte wady; na tym tle doszło do kłótni, która przerodziła się w pogróżki i zastraszanie z obu stron. W finale doszło do tragedii, w której 50-latek zastrzelił Polaka i jego partnerkę, czego świadkiem miał być ich 12-letni syn.

K. stanie w piątek przed sędzią śledczym, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty popełnienia dwóch morderstw.