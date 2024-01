Prawda wyszła na jaw. To za to tak NAPRAWDĘ skazano Kamińskiego i Wąsika

- Reklama -

„Rzeczpospolita” dowiedziała się, za co dokładnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocny wyrokiem sądu i osadzeni w więzieniu.

Do tej pory wiadomo było, że skazanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika związane jest z aferą gruntową i prowokacjami jej towarzyszącymi.



Czytaj więcej: Ścigany przez Interpol Ryba pisze do prezydenta Dudy i zdradza nieznane fakty ze sprawy Leppera. „Złamię prawo, ale..”

- Reklama -

Dziennik „Rzeczpospolita” dotarł do wyroku polityków w pełnym jego brzmieniu. Teraz można dowiedzieć się, za co w rzeczywistości skazano Kamińskiego i Wąsika.

„Za przekroczenie uprawnień oraz zlecenie podrobienia szeregu dokumentów i usiłowanie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Sąd Okręgowy obniżył im wyrok do 2 lat, ale karę bezwzględnego więzienia utrzymał” – czytamy.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Sąd natomiast nie dopatrzył się podżegania do przestępstwa, o które politycy byli oskarżeni. Wyrok jest surowy, bo dla sądu „podstawę wymiaru kary 2 lat pozbawienia wolności stanowił przepis art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 3 kodeksu karnego”.

„Innymi słowy, sąd do wymiaru kary wziął surowszy paragraf – o podrabianiu dokumentów (za co grozi do 5 lat)” – podaje dziennik „Rzeczpospolita”.