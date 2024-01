Prześladowania Brauna trwają. Hołownia zarządził specjalną procedurę przed wejściem posła do Sejmu [FOTO]

- Reklama -

„Gazeta Wyborcza” nakręciła dętą aferę, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia bardzo się przejął i nakazał Straży Marszałkowskiej regularne kontrole posła Konfederacji Grzegorza Brauna.

Jak pisała w ubiegłym tygodniu „Gazeta Wyborcza”, Braun w zeszłej kadencji Sejmu pytał, gdzie można deponować broń w Sejmie. Przez wiele miesięcy nikomu to nie przeszkadzało, ale teraz to się zmieniło.

„Straż Marszałkowska zaalarmowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię, że poseł Grzegorz Braun dopytywał, gdzie może deponować broń palną, gdy przychodzi na obrady Sejmu – ustaliła Gazeta.pl. Braun pytał o to jeszcze w minionej kadencji Sejmu, ale po antysemickim incydencie z 12 grudnia – jak wynika z naszych źródeł – strażnicy byli przerażeni tym, co Braun może zrobić, jeśli by miał w rękach nie gaśnicę, ale ostrą broń, więc poinformowali marszałka” – czytamy.

Sprawę skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer, który uważa, że „GW” próbuje kreować Brauna na terrorystę.

„Gazeta Wyborcza zaczyna robić z Grzegorza Brauna potencjalnego terrorystę, bo rzekomo podczas poprzedniej kadencji zapytał kiedyś czy w sejmie jest miejsce do przechowywania broni (rzeczywiście jest). Na tej podstawie niejaki Jacek Gądek snuje wizję zagrożenia, jakie rzekomo może sprowadzać na sejm Braun. To dlatego poseł Kobosko pomawiał kilka dni temu Brauna o to, że jest terrorystą. Kobosko za te pomówienia powinien trafić przed sąd” – pisał Sommer w swoich mediach społecznościowych.

Sprawę skomentował także poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. Jak mówił, Braun złożył takie zapytanie na jego prośbę.

„Wyborcza” dalej wałkowała temat, a najwyraźniej marszałek Sejmu wziął bardzo się przejął. Jak ujawnia poseł Roman Fritz, załączając stosowny dokument, Hołownia nakazał regularne kontrole Brauna.

Hołownia zarządził przeprowadzanie „każdorazowej kontroli bezpieczeństwa posła Grzegorza Brauna wchodzącego do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu w dniach 15-26 stycznia 2024r., w tym jego bagażu”.

Do regularnych kontroli zobowiązana została Straż Marszałkowska.