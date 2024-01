Dziambor: Gdyby Braun połączył się z Korwin-Mikkem, przeskoczyliby Konfederację

- Reklama -

Gdyby Braun połączył się z Korwin-Mikkem i wystartowali razem do Europarlamentu, to moim zdaniem przeskoczyliby Konfederację – uważa były poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Według Dziambora, który udzielił wywiadu portalowi salon24.pl, Konfederacja w ostatnim czasie jest w dołku, ponieważ „nie ma swojej konkretnej tożsamości”, ani nie jest „spójna ideowo”.

– Od samego początku był to zlepek wielu formacji o różnych poglądach. Konfederacja stanowiła taki hub dla wszystkich partii alt-rightowych w Polsce. Ugrupowań, które po prostu samodzielnie nie miały szansy przekroczyć progu. Z tym że Ruch Narodowy nie ma nic wspólnego z partią Nowa Nadzieja, a partia Nowa Nadzieja ma niewiele wspólnego z partią Korona Grzegorza Brauna. I to wszyscy wiedzą. Jedyne, co ich łączy, to to, że są w stanie wspólnie przekroczyć próg – mówi Dziambor.

Z jego perspektywy wygląda to tak, że Mentzen wraz z Wiplerem najpierw „pozwolili sobie” pozbyć się z Konfederacji Wolnościowców, następnie Korwin-Mikkego, a kwestią czasu jest, kiedy podobny los spotka Brauna.

Zdaniem Dziambora frakcja Brauna zapewnia dzisiaj Konfederacji ok. 3 proc. poparcia i to środowisko jest „najbardziej niedoszacowaną frakcją wewnątrz Konfederacji”.

Były poseł uważa, że gdyby ostatecznie Braun połączył siły z Korwin-Mikkem, to w wyborach do Europarlamentu mogliby osiągnąć lepszy wynik od Mentzena i Bosaka. – Moim zdaniem przeskoczyliby Konfederację – stawia tezę.

Zdaniem Dziambora stałoby się tak dlatego, że gros umiarkowanych wyborców wolnorynkowych od Konfederacji się odwróciło i wybrało Trzecią Drogę, a z obecnego elektoratu większość wybrałaby mariaż Brauna z Korwin-Mikkem.