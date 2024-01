Walka o wolność kosztuje

- Reklama -

Jak już pisałem na tt, po raz kolejny, chyba coś blisko dwudziesty, YouTube skasował mi kanały – tym razem Sommer x i Sommer Alfa. Co jest na tych moich kanałach, wszyscy z grubsza wiedzą. Jaka więc była przyczyna usunięcia?

Tego nie wiadomo, bo YouTube się nie tłumaczy przed Polakami. Natomiast są istotne poszlaki. Chodzi oczywiście o wszechogarniającą cenzurę tematów żydowskich. Po prostu globalne koncerny mają jedną najważniejszą zasadę: o Żydach dobrze albo wcale. Jej egzekwowanie nasiliło się do poziomu absurdu po ataku Izraela na Strefę Gazy. W tej chwili praktycznie nie można powiedzieć na ten temat nic bez obawy o shadow bana, ograniczenie ruchu czy likwidację kanału. Ta cenzura osiągnęła poziom zupełnie absurdalny, chiński i komunistyczny.

I teraz są dwa wyjścia: ulec i udawać, że problemu nie ma, a w zamian za to zgarniać kokosy, albo pisać prawdę i być ofiarą represji cenzury.

Wiele osób mi radzi, bym tych tematów nie poruszał i wtedy będę miał spokój i przychód. Ale oczywiście nie po to już trzecią dekadę prowadzę najbardziej wolnościowe pismo na świecie, by ulegać takiej presji. Autocenzury nie wprowadzę (poza słynnymi Żymianami i Kartaginą bronioną przez Fenicjan oczywiście). Zapraszam więc nadal do lektury moich mediów w wersji bez autocenzury. Tylko w nich znajdziecie to, czego inni boją się nie tylko napisać, ale nawet pomyśleć.

Precz z rasistowską cenzurą! Niech żyje pieprzona wolność słowa! (Zgadnijcie kogo trawestuję?)

Takie problemy mam zresztą nie tylko ja. Przy okazji purnonsensowej historii o żydowskich tunelach w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych od mówienia o niej na YT powstrzymała się większość konserwatywnych komentatorów. Dlaczego? Bo ci dzielni ludzie obawiali się, że jakakolwiek wypowiedź na ten temat zostanie podciągnięta pod młot antysemityzmu i ich kanały zostaną ograniczone albo zlikwidowane.

Ja się jednak zakneblować nie dam. Założyliśmy więc nowy kanał na YT, który nazywa się Nczasinfo – oglądajcie, subskrybujcie i nie miejcie pretensji, że jest bałagan z tymi kanałami, bo to naprawdę nie jest moja wina. To wina moich prześladowców.

Oczywiście cały czas trwa też proces dywersyfikacji kanałów. Pojawiliśmy się na Banbye’u. A zaraz po feriach pojawimy się także w… kablówkach w programie Mediów Narodowych. Myślę również o amerykańskich konkurentach YT, ale nie wiem jeszcze, który wybrać. Docelowo przyjdzie nam pewnie założyć własną telewizję, ale na to brakuje nam jeszcze infrastruktury, co do której mam zresztą skonkretyzowany plan w postaci enigmatycznego na razie zamiaru stworzenia Warszawskiego Centrum Wolności. Mam upatrzony dom na jego siedzibę, mam nawet już większość pieniędzy na jego nabycie, ale nadal brakuje około miliona złotych, by tę transakcję sfinalizować. Liczę jednak, że zwolennicy wolności nie zawiodą i pokonamy tę przeszkodę.

Powiedzmy sobie szczerze: by się bronić i atakować, potrzebna jest twierdza. Bez twierdzy nie da się odeprzeć coraz ostrzejszych ataków lewicy i lewactwa. Tak więc zachęcam do pomocy przy jej budowie.

Znikam na tydzień z Polski na narty w pobliże Cezarei Kapadockiej. Miejsce to znajduje się w samym środku obecnej Turcji. A narodzili się tam dwaj Ojcowie Kościoła: Bazyli Wielki i Grzegorz z Nyssy. To tam wykuwał się dogmat o Trójcy Świętej i kwitła katolicka myśl teologiczna. A dziś Cezarea Kapadocka nazywa się Kayserei, nie ma w niej śladu chrześcijaństwa. Najwznioślejsza i najsubtelniejsza myśl nie dała rady się obronić bez odpowiednio mocnych i niezdobytych kamiennych fortyfikacji.

Trzeba się opierać i budować twierdze. Bo inaczej po naszych ideach nie pozostanie żaden ślad.

O takich podstawowych prawdach trzeba zawsze pamiętać.