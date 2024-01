Maciej Wąsik objawił się w oknie protestującym [FOTO]

- Reklama -

Maciej Wąsik pojawił się w oknie zakładu karnego, w którym przebywa, gdy pod murami więzienia demonstrowali jego zwolennicy.

We wtorek policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Mariusz Kamiński trafił do Zakładu Karnego w Radomiu, a Maciej Wąsik do Przytułów Starych pod Ostrołęką. W sieci dostępne są nagrania, które mają pochodzić z momentu przywiezienia Kamińskiego do zakładu karnego w Radomiu. Słychać na nich, jak więźniowie skandują „J**ać Kamińskiego! J**ać go, j**ać go!”.

Jako że polityk przebywa w celi szpitalnej, a zaraz zostanie ułaskawiony, więźniowie, którzy tak entuzjastycznie zareagowali na jego przybycie, raczej nie będą mieli szansy się z nim spotkać i poznać go osobiście.

Maciej Wąsik objawił się protestującym

Pod więzieniami, w których osadzeni są skazańcy, odbywają się regularnie protesty. Uwagę mediów głównie przyciąga Mariusz Kamiński.

Nie oznacza to jednak, że zwolennicy PiS-u zapomnieli o drugim więźniu. Również w Przytułach Starych odbywają się demonstracje.

Podczas ostatniego takiego wydarzenia protestującym pokazał się sam Wąsik w oknie więzienia.

„Zdjęcie dnia: Maciej Wąsik w oknie aresztu w Przytułach Starych wykonuje gest solidarności z demonstrantami zgromadzonymi pod murami więzienia” – napisał na X Piotr Semka, wstawiając zdjęcie postaci w oknie.

Podczas protestu przemawiała pisowska europosłanka Anna Fotyga. W swoim przemówieniu polityk wystawiła prawdziwą laurkę osadzonym.



– Pamiętajcie, że oni są więźniami politycznymi – stwierdziła europosłanka. Jej zdaniem są oni „bohaterami” i „są kryształowo uczciwi”. – Ścigali przestępców, niezależnie od ich roli, pozycji, ścigali ludzi na najwyższych poziomach elit politycznych i życia publicznego – dodała.