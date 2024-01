Mentzen: Musimy istotnie się wzmocnić, trochę zmienić, a także znacznie lepiej przygotować

- Reklama -

Sławomir Mentzen zachęca w swoich mediach społecznościowych do dołączania do „Szkoły Liderów”. „Potrzebujemy ludzi, umiejących zarządzać, którzy odnajdą się w administracji państwowej lub partii politycznej” – pisze Mentzen.

Prezes Nowej Nadziei w nowym wpisie na portalu X podkreśla, iż „żeby mieć większy wpływ na rzeczywistość, na polską politykę, musimy istotnie się wzmocnić, trochę zmienić, a także znacznie lepiej przygotować”. „Musimy dużo lepiej przygotować fundamenty naszego przyszłego sukcesu. Jednym z naszych mankamentów są kadry. Potrzebujemy znacznie więcej ludzi do politycznej pracy” – pisze.

„Potrzebujemy kadr. Odpowiednio przygotowanych ludzi, którzy w przyszłości zostaną posłami, ministrami, wiceministrami, dyrektorami departamentów w ministerstwach, będą pracować w różnych państwowych agencjach. Ludzi, którzy w kiedyś będą zarządzać naszym państwem, spośród których wyłonią się przyszli polityczni liderzy. Potrzebujemy ludzi, umiejących zarządzać, którzy odnajdą się w administracji państwowej lub partii politycznej. Ideowych ludzi o solidnym kręgosłupie, ale jednocześnie kompetentnych, pracowitych i dobrze przygotowanych do wykonywania zleconych zadań” – kontynuuje.

W związku z tym jeden z liderów zachęca do zgłaszania się na kurs do „Szkoły Liderów”. O co chodzi? Jak możemy przeczytać na stronie kursliderow.pl: „»Szkoła Liderów« to Twoja ścieżka do rozwoju! Zaprojektowana specjalnie po to by zwiększyć Twoje kompetencje i wiedzę, obejmuje kluczowe aspekty takie jak obejmowanie stanowisk formalnych, rozwijanie niezbędnych kompetencji formalnych, a także efektywne dobieranie współpracowników”. Kurs ma potrwać sześć dni, a jego koszt to 300 złotych.

„Jeżeli jesteś już po maturze, a jeszcze przed ukończeniem 28 roku życia, jeżeli chcesz działać w polityce, bliskie Ci są poglądy wolnościowe, konserwatywne, prawicowe, reakcyjne, jeżeli chcesz poznać ludzi o podobnym do Twojego światopoglądzie, to nasza Szkoła Liderów jest dla Ciebie” – wyjaśnił Mentzen. Jak dodał w pierwszym roku planowane jest przeszkolenie około 60 osób, ale połowa miejsc zarezerwowana jest dla członków Młodych dla Wolności, czyli młodzieżówki Nowej Nadziei.

„Przekonany jestem, że za kilka lat, będziemy mieli grupę kilkuset absolwentów naszej Szkoły. Ludzi regularnie się spotykających, szkolących, gotowych do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Możesz być jej częścią” – zachęca Mentzen.