Mentzen na „wojnie”. Seria odejść z partii. „Posypała się Wiplerowi ta Nowa Nadzieja”

Z Nowej Nadziei odchodzą kolejni działacze. Czyżby „wojna”, o której mówił potajemnie nagrany Sławomir Mentzen, właśnie się rozkręcała?

Po tym, gdy Mentzen oznajmił Januszowi Korwin-Mikkemu, że ten nie wystartuje więcej w jakichkolwiek wyborach z ramienia Konfederacji, w środowisku wolnościowym trwa rozłam. Niektórzy wieloletni działacze sami odeszli już kilka tygodni temu, inni, jak np. Damian Marks, zostali wyrzuceni.

Od początku 2024 roku jesteśmy świadkami kolejnych odejść z Nowej Nadziei, czyli partii współtworzącej Konfederację, której prezesuje Mentzen. Odchodzą działacze niekoniecznie rozpoznawalni medialnie, ale wykonujący „czarną robotę” w tzw. terenie.

Po tym, gdy głośnego wywiadu w RMF FM udzielił poseł Przemysław Wipler, który mocno najeżdżał na Grzegorza Brauna i Korwin-Mikkego, z Nowej Nadziei odszedł adwokat Krzysztof Łopatowski. Jak argumentował, wypowiedzi Wiplera nie może dłużej firmować swoim nazwiskiem. „Nie da się ich nawet słuchać ani tolerować w przestrzeni publicznej” – napisał.

Dodał, że wobec braku reakcji Mentzena na postępowanie Wiplera, zrezygnował z członkostwa w Nowej Nadziei i w jej władzach. Padło wiele gorzkich słów w kierunku Mentzena. Według Łopatowskiego prezesowi partii ktoś zatruł umysł.

Z Nowej Nadziei odchodzi także Jakub Mierzejewski, który w minionych wyborach parlamentarnych kandydował z list Konfederacji z 2. miejsca w Częstochowie. Mandatu nie uzyskał.

„Od 10 lat współtworzę środowisko prawicy wolnościowej skupionej wokół Korwin-Mikkego. Postanowiłem kontynuować walkę o wolność, własność i sprawiedliwość w ramach partii #KORWiN. W związku z tym składam dzisiaj rezygnację z członkostwa w Nowej Nadziei i pełnionych w niej funkcji” – oznajmił Mierzejewski. Partia KORWiN to nowe-stare ugrupowanie Korwin-Mikkego. Tak się nazywało, zanim stery w partii przejął Mentzen i nazwę przemianował na Nowa Nadzieja.

Podobną drogę obrał Marcin Gierchatowski, dotychczasowy sekretarz okręgu częstochowskiego.

📄 Od 10 lat współtworzę środowisko prawicy wolnościowej skupionej wokół @JkmMikke. Postanowiłem kontynuować walkę o wolność, własność i sprawiedliwość w ramach partii #KORWiN. W związku z tym składam dzisiaj rezygnację z członkostwa w @Nowa_Nadzieja_ i pełnionych w niej funkcji. pic.twitter.com/muYogjzoCZ — Jakub Mierzejewski (@J_Mierzejewski) January 8, 2024

W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w partii @Nowa_Nadzieja_, nie mogę brać udziału w przedsięwzięciu którego liderem jest nielojalny zdrajca @SlawomirMentzen pic.twitter.com/WlRCF7yTwI — Marcin Gierchatowski 🧠 (@gierchatowski) January 1, 2024

Decyzję o odejściu z partii Mentzena ogłosił też Wojciech Kossakowski, który do Sejmu startował z 5. miejsca na liście warszawskiej.

„Nowy Rok to czas refleksji i decyzji. Opuściłem partię Nowa Nadzieja. Poznałem ciekawych ludzi brałem udział w ważnych wydarzeniach ale niestety zobaczyłem politykę od kuchni. I stwierdziłem że NN to już inna partia niż ta do której wstępowałem. Pozostaję po wolnościowej stronie mocy” – napisał Kossakowski.

NowyRok to czas refleksji i decyzji.Opuściłem partię Nowa Nadzieja.Poznałem ciekawych ludzi brałem udział w ważnych wydarzeniach ale niestety zobaczyłem politykę od kuchni. I stwierdziłem że NN to już inna partia niż ta do której wstępowałem.Pozostaję po wolnościowej stronie mocy pic.twitter.com/5xEM0ha8z8 — Wojciech Kossakowski (@KOSSAKOWSKI_W) January 1, 2024

Prezesem okręgu płockiego Nowej Nadziei nie jest już Przemysław Waśkowski, który także podjął decyzję o odejściu. Odchodzi ponadto wielu działaczy zagranicznych, o czym informował Mariusz Hołownia. Nienajlepsze zdanie o Mentzenie ma były już lider warszawskiego okręgu Nowej Nadziej, Jacek W. Bartyzel.

Posypała się Wiplerowi ta Nowa Nadzieja. Ze struktur nie zostało tam już prawie nic. Ale czy mogło być inaczej? Partia miała być ideowa, konserwatywno-liberalna. Stała się, odkąd faktyczną władzę przejął Wipler (metodą „na słupa”, zwaną także „na Mentzena”) bezideowym centrum i… https://t.co/Bc8A5wBWn9 — Jacek W. Bartyzel (@bartyzel) January 8, 2024

Dzisiaj rozwiązują się całkowicie struktury zagraniczne Nowej Nadziei. 100% członków z Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Azji, USA, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec i planety Nabu składa rezygnację z członkostwa. Od zawsze i na zawsze z JKM. Dołączamy wszyscy do jego Partii, w… pic.twitter.com/EkbmH6bkW6 — Mario Mario 🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MariszHolownia) January 4, 2024

„Skrajne Centrum” jest dla mnie zbyt skrajne, dlatego dzisiaj zrezygnowałem z członkostwa w partii Nowa Nadzieja, a co za tym idzie przestałem pełnić funkcję prezesa okręgu i przestałem być członkiem Rady Krajowej partii.

Czas pokaże czy to była dobra decyzja.#MuremZaKorwinem pic.twitter.com/XcMEYdoXnn — Przemysław Waśkowski 🇵🇱 (@P_Waskowski) January 9, 2024

Taki scenariusz najwyraźniej przewidział Mentzen, który z raz obranej drogi nie zamierza zawrócić. O „biciu się między sobą” mówił potajemnie nagrany podczas spotkania opłatkowego struktur partyjnych.