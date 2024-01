- Reklama -

Obecnie w Polsce dużo się dzieje, a prezydenta Andrzej Duda jest w centrum wydarzeń. Ojciec głowy państwa zdradził, co myśli o działaniach swojego syna.

We wtorek policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Wcześniej Andrzej Duda ich jednak ułaskawił. PO uważa teraz, że nie można ułaskawić przed prawomocnym wyrokiem (w 2015 roku skazano ich w I instancji), a PiS, że można, że nie jest respektowane prawo łaski prezydenta i mamy do czynienia z więźniami politycznymi. Każda ze stron POPiS-owego sporu ma swoich prawników, którzy powiedzą tak, jak politycy zechcą, a politycy ci wyłącznie opinie „swoich” uznają za prawdę objawioną. Plemienna nawalanka trwa w najlepsze, a Polska znalazła się w wielkim klinczu.

Ojciec Andrzeja Dudy ocenia postawę syna

W centrum wydarzeń jest obecnie prezydent, który dał schronienie poszukiwanym przez policję politykom, co okazało się nieskuteczne, bo gdy Duda akurat wyjechał do Belwederu, do Pałacu Prezydenckiego weszła policja.

Cała sytuacja z winy obu stron sprawia, że Polska zaczyna przypominać państwo afrykańskie, i to z tych o bardzo niestabilnej sytuacji, a nie cywilizację europejską.

– Ja mogę tylko powiedzieć, że mój syn postępuje w sposób godny. Mamy do czynienia z dwoma sądami, dwoma ugrupowaniami, które się wzajemnie zwalczają. W takiej sytuacji prezydent RP, wybrany indywidualnie przez Polaków, ma jako jedyny mandat, by rozstrzygnąć tę kwestię. Dla mnie ta sprawa jest oczywista – powiedział ojciec prezydenta, Jan Duda, w wywiadzie dla o2.pl.

– Mój syn szanuje po prostu autorytet urzędu prezydenta i szanuje zapisy Konstytucji. Stara się, by jego urząd także był szanowany – dodaje przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego (to obecna funkcja ojca prezydenta).