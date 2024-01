Krótki wywiad w TV Republika. Gość mówił niezgodnie z linią stacji. „Musimy kończyć” [VIDEO]

- Reklama -

Niespełna sześć minut trwał wywiad prof. Ryszarda Piotrowskiego w TV Republika. Konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o tym, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby ponowne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Prof. Piotrowski był pytany na antenie Telewizji Republika o decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, który poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych. Redaktor przeprowadzający wywiad przywołał przy tym decyzje Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która w czwartek i piątek uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posłów Wąsika i Kamińskiego.

- Reklama -

– Sąd Najwyższy orzekł to w procedurze, której nie mógł zastosować. Rozpatrując odwołanie zainteresowanych od postanowienia marszałka Sejmu, Sąd Najwyższy może tylko skontrolować, czy nie doszło do pomyłki formalnej, tak jak się to kiedyś zdarzyło w przypadku śp. Andrzeja Leppera, co do którego karalności były nieprawidłowe informacje w rejestrze karnym. Przy tej okazji SN nie może znieść skutków prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego. Może to zrobić w innym trybie — skargi nadzwyczajnej – wskazał prof. Piotrowski.

W jego ocenie, zainteresowani „taką skargę nadzwyczajną mogą złożyć do Izby Kontroli Nadzwyczajnej j Spraw Publicznych”. – W konsekwencji wniesienia tej skargi i jej rozpatrzenia może nastąpić odmienne rozstrzygnięcie, ale nie w konsekwencji rozpatrzenia odwołania od postanowienia marszałka Sejmu skierowanego do SN – powiedział konstytucjonalista.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Prof. Piotrowski pytany był także o ułaskawienie obu polityków przez prezydenta Andrzeja Dudę, co zostało potwierdzone w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego oraz możliwe „naruszenie powagi rzeczy osądzonej” przez Sąd Okręgowy.

– Powagę rzeczy osądzonej to naruszył Sąd Najwyższy — Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał Konstytucyjny nie zajmuje się rozpoznawaniem w sprawach karnych. To kompetencja władzy sądowniczej, co zresztą Sąd Najwyższy stwierdził. Sześć lat, jak nie więcej, TK próbował blokować to postępowanie wskutek pozornego sporu kompetencyjnego specjalnie wszczętego bodaj w 2017 roku. W konsekwencji, w momencie, w którym SN „się zdenerwował i powiedział: dość tego, będę orzekał”, TK się szybko zebrał i wydał postanowienie, o którym wspomniał pan redaktor. Rzecz polega na tym, że sprawa, czy to było skuteczne, czy nieskuteczne ułaskawienie, to sprawa, o której decydują sądy i one tak zdecydowały, jak zdecydowały – wskazał prof. Piotrowski.

Był dopytywany o to, czy TK „nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia”. – TK pokazuje, jak jest w tej sprawie — powiedziałbym leniwy, bo sześć lat się nad tym zastanawiał – żeby po sześciu latach powiedzieć to, czego się wszyscy spodziewali, że ułaskawienie pana prezydenta jest skuteczne. Niestety, nie sprawuje władzy sądowniczej w sprawach karnych. To należy do sądów – ocenił konstytucjonalista z UW. Zdaniem prof. Piotrowskiego, aby tę sprawę rozwiązać, trzeba ponownego ułaskawienia. Dodał, że w jego ocenie „byłoby najlepiej, gdyby prezydent skorzystał z tej możliwości”. – Nie przynosi mu to żadnej ujmy, po prostu jest konsekwentny, uważa, że nie powstała żadna nowa sytuacja, która zmieniałaby jego poprzednie motywy – dodał.

Prof. Piotrowski ocenił, że to, z czym mamy do czynienia, czyli status tych osób, jako skazanych, zmieniłoby się w momencie „gdy pan prezydent zechciałby podtrzymać swoje wcześniejsze postanowienie”. Po trwającej ok. 5:30 minut rozmowie prowadzący program stwierdził, że „tymczasem muszą kończyć” i podziękował gościowi.

„Znakomity wywiad w Telewizji Republika, znakomity! Polecam wszystkim. Świetna dziennikarska robota. Szkoda tylko, że taka krótka rozmowa” – skomentował w mediach społecznościowych dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

„Genialne. W TV Republice uznali, że skoro profesor Ryszard Piotrowski krytykował przejęcie mediów publicznych, to w sprawie Kamińskiego i Wąsika też im pomoże budować narrację. No cóż, wyszło inaczej i Stankowski po pięciu minutach skończył rozmowę” – uważa reporter Radio Zet Maciej Bąk.