Role się zamieniły. Morawiecki skarży się na władze w Warszawie za granicą [VIDEO]

Po zmianie władzy politycy PO-PiSu postanowili zamienić się rolami. Obecnie środowisko KO nie ma problemu z podejmowaniem prawnie kontrowersyjnych działań, a środowisko PiSu już nie widzi niczego złego w donoszeniu o tym za granicą.

„Trzeba wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu” – książę Fabrizio Salina, bohater powieści „Lampart” Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Były premier Mateusz Morawiecki był gościem brytyjskiej telewizji GB News, gdzie mówił o sposobie, którym nowe władze przejęły media publiczne.

– W Polsce dochodzi do radykalnego łamania prawa i stosowania brutalnej agresji wobec mediów publicznych. Donald Tusk mógł wybrać bardzo jasną ścieżkę legislacyjną. Zamiast tego zdecydował się na użycie siły do likwidacji mediów publicznych. Ostatni raz coś takiego miało miejsce w Polsce w czasie stanu wojennego – stwierdził polityk PiS.

– Przejęcie telewizji publicznej to bardzo zły rozwój sytuacji w Polsce. Ubolewam nad tym. Przypomina to to, co robią Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin, to jest monopolizowanie dostępu do informacji. Nie chcę, żeby o Polsce mówiono w kontekście łamania konstytucji – dodał Morawiecki.

Przypomnijmy, że gdy to poprzednia władza, zdaniem poprzedniej opozycji, działała wbrew prawu, to mówienie o tym za granicą i organizowanie protestu było ostro krytykowane przez PiS. PiSowcy zarzucali wówczas opozycji, że działa według metody „ulica i zagranica”.

Najwyraźniej po odwróceniu ról środowisko PiSu jest bliski założenia koszulek z napisem „Konstytucja” i stworzenia własnej wersji KOD-u.