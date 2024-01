Pitoń o Wiplerze i Mentzenie: Nie chcą się zachowywać jak c*py, choć są c*pami [VIDEO]

- Reklama -

Nie milkną echa krytyki, którą pod adresem Grzegorza Brauna wygłaszał w ostatnich wywiadach Przemysław Wipler z Nowej Nadziei. W bardzo ostrych słowach całą sytuację skomentował założyciel Góralskiego Veta – Sebastian Pitoń.

Przemysław Wipler w kilku wywiadach stwierdził, że optowałby za tym, aby wyrzucić Grzegorza Brauna z Konfederacji.

W wywiadzie dla Roberta Mazurka w RMF FM powiedział, że jest nawet gotowy zaryzykować istnienie klubu poselskiego.

– Wartość, jaką jest posiadanie własnego klubu, jest istotna, ale dużo ważniejsza jest długofalowa perspektywa rozwoju formacji, środowiska – stwierdził Wipler.

Z kolei w Polsat News polityk powiedział, że po incydencie gaśnicowym on i Sławomir Mentzen zamierzali wyrzucić Brauna, ale „Szymon Hołownia uratował go”.

Wipler stwierdził, że po ultimatum, które przed Konfederatami postawił marszałek Sejmu, sprawiło, że kara dla szefa Konfederacji Korony Polskiej została złagodzona.

– Nasi sympatycy, nasi wyborcy nie mogą mieć poczucia i przeświadczenia, że jesteśmy klubem, że jesteśmy partią, która działa w taki sposób, że ktoś dla ratowania swojego stołka, dla ratowania swojego stanowiska jest gotów pod presją wyrzucić kolegę z klubu – mówił protegowany Sławomira Mentzena.

Wypowiedź tę skomentował Sebastian Pitoń z Góralskiego Veta. „Wipler To fachowiec od PR. Ciekaw jestem co chciał osiągnąć tą wypowiedzią.. Powiedział, że Mentzen chce wywalić Brauna , ale że nie mogą się zachować jak c*py, choć są c*pami. bo to będzie źle odebrane…ciekaw” – napisał Góral.