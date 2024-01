Włoska dyrygentka nazwana podczas występu „faszystką” [VIDEO]

- Reklama -

Rozpasanie lewaków nie zna granic. W poniedziałek 1 stycznia orkiestra pod batutą włoskiej dyrygent Beatrice Venezi dawała bezpłatny występ w operze w Nicei. Pojawiła się tam grupa aktywistów lewicowych z transparentem o treści: „Żadnych faszystów w operze!”.

Koncert z okazji Nowego Roku został zakłócony w połowie przedstawienia. Cztery osoby zostały wyprowadzone z sali. To nie pierwszy przypadek zakłócenia występów tej dyrygent we Francji.

- Reklama -

Podobnie było 21 grudnia, kiedy dyrygentka miała wystąpić z koncertem na Boże Narodzenie. Zgromadziło się wtedy przed budynkiem około pięćdziesięciu protestujących osób. Teraz jednak aktywiści weszli także na salę opery.

Swoje działania tłumaczą tym, że Beatrice Venezi jest córką Gabriela Venezi, byłego przywódcy partii Forza Nuova z początku XXI wieku. Córka nie unika polityki i jest obecnie doradcą włoskiego Ministra Kultury Gennaro Sangiuliano w rządzie Giorgii Meloni.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

To już lewicy wystarczy, by przeganiać „faszystkę”. Przeciw jej koncertom latem we Francji przeciwstawiało się kilka lewicowych stowarzyszeń i związków zawodowych. Twierdzili, że „ma dobrze znane neofaszystowskie, skrajnie prawicowe poglądy polityczne. Jest zapraszana na wydarzenia polityczne i wykorzystując swój status kulturowy. Jej zaproszenie przez miasto Nicea w pewnym sensie wspiera włoski neofaszyzm” – mówił prezes stowarzyszenia „Tous citoyens” organizującego bojkot.

W odpowiedzi dyrektor opery w Nicei zauważył, że „konieczne jest oddzielanie sztuki od polityki”, a Venezi uznaną artystką jest… W 2017 roku została uznana przez Corriere della Sera za jedną z 50 najbardziej kreatywnych kobiet roku, w marcu 2021 była gościem Festiwalu w Sanremo, gdzie prowadziła wieczór koncertowy, w 2022 została mianowana dyrektorem artystycznym Fundacji Taormina Arte przez Region Sycylii. Prywatnie nie ukrywa, że jest osobą głęboko wierzącą i katoliczką.