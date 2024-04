Sośnierz kontra Semeniuk-Patkowska. „Nie żal mi was” [VIDEO]

- Reklama -

W programie prowadzonym przez Grzegorza Jankowskiego starli się ze sobą Dobromir Sośnierz i Olga Semeniuk-Patkowska. Tematem rozmowy były m.in. media publiczne.

– Jak Pani mówi o tych standardach wolnych mediów, to trudno je podciągać pod to, co się działo w Telewizji Polskiej przez ostatnie lata. Rzeczywiście zrobiliście Państwo z tej instytucji swój fanzin propagandowy, partyjny – stwierdził Sośnierz.

- Reklama -

– Nie żal mi was. To, co się dzieje, to mi was nie żal, bo zasłużyliście na to – skwitował.

– Psuliście przez lata instytucje, jechaliście po bandzie, wielokrotnie wam mówiliśmy, że to psucie obyczajów, że takie naciąganie Konstytucji odwróci się przeciwko wam, że instytucje, które powołujecie, będą wykorzystywane przeciwko wam jak będziecie w opozycji i to się powoli zaczyna dziać – przypomniał polityk Konfederacji.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Ale tym bardziej nie można usprawiedliwiać tego, że opozycja, która przez osiem lat grzmiała, operetkowe sceny czyniła wokół obrony Konstytucji, teraz zaczyna od jej łamania. Teraz znowu zamienili się piosenkami. Ci teraz śpiewają „Konstytucja, konstytucja”, a ci mówią, że „aj tam, Konstytucja to nie noga, można sobie złamać” – zaznaczył.

Jankowski zaś chciał, by przedstawicielka PiS odniosła się do zarzutów, że „w telewizji publicznej nie było praktycznie w ogóle Konfederacji – takie były oskarżenia”. – I, jak mówi Pan Sośnierz, sprowadziliście media publiczne do roli fanzinu (…) – dodał.

– To wam nie przeszkadzało, że przez ileś miesięcy zero minut, zero sekund byliśmy w waszych mediach. To wam nie przeszkadzało – podkreślił Sośnierz.

– Nie mam raportu, co do zaproszeń przedstawicieli Konfederacji do studia – stwierdziła Semeniuk-Patkowska.

– Trudno przeoczyć, że ich w ogóle nie ma – ocenił polityk Konfederacji.

– Natomiast wiem na pewno, bo to wielokrotnie podczas wystąpień publicystycznych z moim udziałem w telewizji publicznej było mówione, że chociażby przedstawiciele Platformy Obywatelskiej są notorycznie zapraszani do różnego rodzaju programów – dodała Semeniuk-Patkowska.

– Nie wiem, akurat nie mam tej wiedzy, jak to wyglądało z Konfederacją – powiedziała.