Jak rząd potraktuje Bosaka? „Dostał szansę i jej nie wykorzystał” [VIDEO]

Jaki los mainstream zgotuje Krzysztofowi Bosakowi? Piotr Zgorzelski z PSL-u zdradza swoje zdanie w tym temacie, ale jednocześnie zaznacza, że zagłosuje tak, jak ktoś mu nakaże.

Przypomnijmy, że dotychczasowa tzw. totalna opozycja zaszantażowała Bosaka i Konfederację. Domaga się usunięcia Grzegorza Brauna z klubu poselskiego za zgaszenie gaśnicą świec chanukowych w Sejmie.

Wniosek o pozbawienie Bosaka miejsca w Prezydium Sejmu i posady wicemarszałka złożyła już Lewica. Partie współtworzące rząd na razie nie opowiedziały się jednoznacznie, jak zagłosują, ale wszystkie domagają się znacznie surowszego ukarania Brauna.

O ten wątek w Radiu ZET pytany był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. – Dlaczego Bosak ma odpowiadać za to, co wyczynia poseł Braun? – zapytała red. Beata Lubecka.

– Dlatego, że jest wicemarszałkiem wskazanym przez ugrupowanie, które nie potrafi rozliczyć się ze swoim członkiem, który zachował się skandalicznie – twierdzi Zgorzelski.

Na pytanie, czy Bosak zostanie odwołany, przedstawiciel PSL-u odpowiedział, że nie wie, bo jeszcze nie zapadła decyzja, jak klub będzie głosował. On sam ma swoje zdanie, którym się podzielił, ale zaznaczył, że zagłosuje tak, jak wskaże klub, a nie tak, jak sam uważa.

– Uważam, że Bosak dostał szansę i jej nie wykorzystał. Bycie wicemarszałkiem to jest ogromny zaszczyt. To jest jedna z ważniejszych funkcji w państwie, ale atrybutem tej funkcji także jest wpływ na to, co się dzieje w środowisku, które mnie desygnowało – powiedział Zgorzelski.

– Ja tak to rozumiem, natomiast marszałek Bosak, jak i całe środowisko Konfederacji, tak kugluje wokół Brauna, nie chcąc ostatecznie rozliczyć się z nim, czyli najprościej było by go wykluczyć – kontynuował wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-u.

Zgorzelski uważa, że Konfederacja jest w skomplikowanej sytuacji. – Bez względu na to, co by zrobili, mogą utracić wicemarszałka – mówił.

– Jeżeli nie zrobią porządku z Braunem, no to go odwołamy, być może. Natomiast jeżeli zrobią porządek z Braunem, to odejdzie za Braunem kilku posłów i oni utracą walor bycia klubem (jeśli odeszliby wszyscy posłowie od Brauna, to Konfederacja miałaby 14 mandatów i przestałaby być klubem – red.). I też Bosak przestanie być tym marszałkiem. Nie ma dla nich dobrego rozwiązania. Chłopak latał z gaśnicą i zrobił im problem – zakończył Zgorzelski.