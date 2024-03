Rada Liderów Konfederacji odrzuciła wniosek Brauna. „Szkoda”

- Reklama -

Grzegorz Braun poinformował w mediach społecznościowych, iż Rada Liderów Konfederacji odrzuciła wniosek złożony przez niego oraz Włodzimierza Skalika (obaj Konfederacja Korony Polskiej). „Szkoda” – napisał krótko Braun.

O złożeniu wniosku Braun poinformował już w piątek 15 grudnia, kiedy gościł na łamach „Najwyższego Czasu!”. W rozmowie z Tomaszem Sommerem szeroko omawiano tzw. incydent gaśnicowy.

Zdradził, że złożył wniosek o zebranie nadrzędnego ciała statutowego partii Konfederacja. Na kongresie miałaby zostać podsumowana dotychczasowa, już niemal pięcioletnia działalność Konfederacji i być może wybrano by nowe władze partii.

– Na Radzie Liderów mój wniosek będzie procedowany na dniach. Więc, szanowni Państwo, czas odwołać się w pewnym sensie do Was: odbiorców, działaczy, sympatyków, kandydatów, którzy na różne sposoby tworzyliście albo przynajmniej kibicowaliście Konfederacji – mówił wówczas.

Decyzja Rady Liderów

We wtorek 19 grudnia Braun poinformował w mediach społecznościowych, że Rada Liderów Konfederacji odrzuciła jego wniosek. „W dniu dzisiejszym Rada Liderów odrzuciła wniosek – złożony już przed dwoma tygodniami i popierany przez przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna & Włodzimierza Skalika – o zwołanie zaległego statutowego Kongresu Partii Konfederacja. Szkoda” – napisał na portalu X poseł.

„Rada Liderów Konfederacji nie chce się skonfrontować z rzeczywistością? Smutne” – skomentował tę decyzję redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer.

Wybór Konfederacji

We wspomnianym programie Sommera, Braun stwierdził, że Konfederacja stoi teraz przed poważnym wyborem. – To jest wybór, przed którym stoi cała formacja prawicowa, prawacka, wolnościowa, konserwatywno-narodowa w Polsce. Jak się to rozstrzygnie, w którą stronę Konfederacja pójdzie? Czy będzie kontynuowała swój słynny już manewr strategiczny pt. 'marsz do centrum’, po wykonaniu którego to manewru okazało się, że centrum jest już zajęte przez Hołownię i Kosiniaka-Kamysza? Czy ten manewr uparcie będzie kontynuowany, powtarzany, czy też prawacka u korzeni formacja wróci do swoich najlepszych tradycji, dokonań? Te tradycje są przecież dłuższe niż sama historia Konfederacji, która w tej chwili kończy piąty rok. Piąty rok od rozpoczęcia działań konstrukcyjnych już bezpośrednio na rzecz tworzenia Konfederacji. Pięć lat mija, czas to podsumować i zwołanie ciała statutowego, Kongresu Konfederacji… myślę, że jest to moment, w którym powinno to nastąpić – powiedział.

Według Sommera, „jakaś forma odświeżenia na pewno musi nastąpić”.