Trener pilatesu i ideowy wegetarianin wiceministrem odpowiedzialnym za myślistwo

- Reklama -

Mikołaj Dorożała z Polski 2050 ma zostać nowym wiceministrem klimatu i środowiska odpowiedzialnym za myślistwo i leśnictwo. Polityk ten jeszcze niedawno mówił o zakazie polowań.

Wieloletni trener pilates i treningu funkcjonalnego, ideowy wegetarianin, który myśliwych uważa za „patoli” i rozważyłby zakaz polowań, ma zostać nowym wiceministrem klimatu i środowiska odpowiedzialnym za myślistwo i leśnictwo.

- Reklama -

Mikołaj Dorożała z Polski 2050 startował do Sejmu z list Trzeciej Drogi, ale się nie dostał. Polityk otrzymał 6308 głosów.

Na wyborach Dorożała i tak skorzystał, bo ma znaleźć się w rządzie jako wiceminister środowiska.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Ciekawe jest, że będzie on odpowiadać akurat za łowiectwo, bo jeszcze niedawno chciał zakazywać polowań i popisywał się rażący brakiem wiedzy i ignorancją w tematyce myśliwych.

– Kwestie polowań. Myślistwo. To jest gruby temat. To też nie jest tak, że wszyscy w PSL są myśliwymi. Ja tego kompletnie nie czuję. Nie chcę mówić teraz, że wszyscy myśliwi to patole, bo tak pewnie nie jest, ale dla mnie zabijanie dla przyjemności i mówienie o tym, że to jest jakaś tradycja to kwestia dyskusyjna. Sorry, jest wiele innych tradycji, które mogłyby być z powodzeniem eksplorowane, ale zapraszanie dzieci na polowania? No nie – mówił siedem miesięcy temu na YouTubie.



– Nie czuję się na siłach, żeby mówić teraz, żeby zakazać polowań w Polsce itd., bo to inny temat, ale uważam, że temu tematowi powinno się przyjrzeć – dodał.

Dorożała rozpowszechniał też fejk niusy, wynikające najpewniej z jego niewiedzy, na temat myślistwa. Twierdził np., że myśliwi rzekomo nie potrzebują badań i zgód, żeby strzelać.



– Powinny być jakieś zgody. Z tego co ostatnio czytałem to oni nie muszą mieć nawet zgód, badań lekarskich czy coś. To jest trochę po hardcorze. Jak słyszę teraz, że ktoś strzela to mam trochę ciarki na plecach. I nie za bardzo mi się to podoba – mówił.

To oczywista nieprawda. Zawód myśliwego obwarowany jest wieloma wymogami formalnymi i z punktu widzenia wolnościowego od myśliwych wymaga się nawet zbyt wielu formalności zanim pozwoli im się polować.