Wpis o bombie na koncie kandydata na senatora. „Ktoś chce po prostu zniszczyć Konfederację” [VIDEO]

- Reklama -

Kolejna afera wokół Konfederacji. Niepokojący wpis ukazał się na koncie kandydat na senatora tej formacji. Sam zainteresowany twierdzi, że włamano mu się na konto. Sprawę zgłosił na policję. Partia się od niego odcina.

13 grudnia na platformie X na koncie Jacka Ćwięki ukazał się wpis odnoszący się do ponownego zapalenia świec chanukowych w Sejmie RP, po tym jak zostały ugaszone gaśnicą przez Grzegorza Brauna.

- Reklama -

„Jutro o godz. 16:01 w @KancelariaSejmu wybuchnie BOMBA. Menora chanukowa wyleci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie MEGA wydarzenie. Do zobaczenia!” – można było przeczytać na profilu mężczyzny.

Wpis był opatrzony także hasztagiem „PolskiHamas”. Oznaczono w nim mainstreamowe media – TVN, RMF 24, TVP, Polsat News i Radio ZET.

Jacek Tomasz Ćwięka :

Absolwent teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Dyrektor Biura Poselskiego Grzegorza Brauna w Rzeszowie (2020). pic.twitter.com/jdn8tfescA — Rafał z Krakowa (@RafalzKrakowa) December 13, 2023

Późnym wieczorem głos w sprawie zabrała rzecznik Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

„Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem @KONFEDERACJA_ oraz został wykluczony z @KoronyPolskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania” – napisała.

Pan Jacek Ćwięka nie jest działaczem @KONFEDERACJA_ oraz został wykluczony z @KoronyPolskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania. — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) December 13, 2023

Do sprawy odniósł się również sam zainteresowany. Na swoim Facebooku zamieścił nagranie sprzed komendy policji.

– Jestem przed Komisariatem Miejskim Policji w Rzeszowie. Byłem tu dzisiaj, właśnie wyszedłem. Byłem tutaj, żeby zgłosić włamanie na moje konto Twitter. Ktoś się włamał na moje konto i publikował wpis sugerujący, że jutro wybuchnie bomba w Sejmie – mówił Ćwięka.

– Nie byłem to ja. Ktoś w moim imieniu to opublikował, po włamaniu na moje konto. Sprawa została zgłoszona na Policję i Policja będzie badać, jak to się stało – oświadczył.

– Natomiast chcę jasno powiedzieć, że nie mam z tym nic wspólnego. Moje konto twitterowe zostało zablokowane, więc nie mogę tam opublikować też tego, że to nie ja. Zostało przejęte moje konto, po prostu – dodał.

– Sprawa jest bardzo dziwna. Wygląda na to, że ktoś chce po prostu zniszczyć Konfederację. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni – ocenił.

W sieci pojawiło się także potwierdzenie złożenia zawiadomienia w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Jak czytamy, Ćwięka zawiadomił o „fakcie przełamania zabezpieczeń w postaci loginu i hasła dostępowego w dniu 13.12.2023 roku w bliżej nieustalonym miejscu przez nn. sprawcę działającego za pośrednictwem sieci Internet do profilu ww. pokrzywdzonego na portalu społecznościowym «X» dawniej Twitter o nazwie «Jacek Ćwięka» a następnie umieszczenia wpisu”. Dalej zacytowano wpis dotyczący wybuchu bomby w Sejmie.