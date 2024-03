Zrzutka.pl wystraszyła się. Zbiórki dla Grzegorza Brauna zablokowane. W zamian promocja pt. „Rozpalmy nową świecę chanukową”

- Reklama -

Portal zrzutka.pl zdecydował o zablokowaniu wszelkich wpłat dla posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Jednocześnie promuje zbiórkę pt. „Rozpalmy nową świecę chanukową”.

Po tzw. incydencie gaśnicowym w Sejmie mainstream zawył z oburzenia, a Prezydium Sejmu nałożyło na Brauna maksymalną możliwą karę – poseł został pozbawiony połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku.

- Reklama -

W sieci – dokładniej na portalu zrzutka.pl – szybko powstały zbiórki, które miałyby zrekompensować straty finansowe Braunowi. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W jednej z nich zaledwie w kilka godzin uzbierano ponad 70 tys. zł. Wówczas na prośbę Brauna zbiórka została wyłączona, o czym informowała radca prawny Anna Kubala.

Zakładano także inne zbiorki dla Brauna. To najwyraźniej komuś bardzo się nie spodobało. Portal zrzutka.pl poinformował, że wszystkie zbiórki blokuje i nie wypłaci Braunowi pieniędzy. Oficjalnie portal powołuje się na wyświechtane formułki o „propagowaniu nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych”.

Sytuacja żywo przypomina tę z protestu kierowców ciężarówek w Kanadzie przeciwko covidowemu zamordyzmowi. Ludzie mający dość covidowego szaleństwa i podejmowanych pod pretekstem walki o zdrowie szkodliwych, odbierających wolności decyzji politycznych, wpłacili protestującym kilkanaście milionów dolarów kanadyjskich. Pieniędzy truckerom nie wypłacono, co również tłumaczono mniemanym terroryzmem. Potem jeszcze zablokowano ich prywatne konta, by nie mogli zatankować paliwa, dzięki któremu ogrzewali ciężarówki, czy kupować jedzenia. W Polsce ten scenariusz najwyraźniej się powtarza. Na razie jeszcze bez blokady konta prywatnego, ale kto wie, do czego posunie się system w następnym kroku.

Jednocześnie w tym samym komunikacie zrzutka.pl wspiera zbiórkę pt. „Rozpalmy nową świecę chanukową”. Tę organizuje fundacja ściśle współpracująca z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Chce zebrać aż 100 tys. zł na tzw. „warsztaty antydyskryminacyjne”. Na razie idzie dość słabo, bo zebrano niecałe 2 tys. zł.

Tymczasem środowisko związane z Braunem zainaugurowało nową zrzutkę, tym razem bezpośrednio na konto fundacji Osuchowa.