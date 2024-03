Michalkiewicz: Braun stanął na gruncie konstytucyjnej zasady

- Reklama -

Grzegorz Braun stanął na gruncie konstytucyjnej zasady – ocenia tzw. incydent gaśnicowy w Sejmie publicysta Stanisław Michalkiewicz.

We wtorek poseł Konfederacji Braun zakłócił w Sejmie żydowskie święto. Używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone świece chanukowe.

O komentarz do tej sytuacji, podczas ogłoszenia powstania nowego projektu politycznego z udziałem Janusza Korwin-Mikkego, poproszony został Stanisław Michalkiewicz

– Grzegorz Braun wykazał się przywiązaniem do konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła od państwa w stopniu, można powiedzieć, heroicznym. Ta zgraja, która teraz go potępia, to przecież jeszcze kilka tygodni temu pyskowała, że trzeba tę zasadę ściśle realizować. No ale okazuje się, że mieli na myśli tylko Kościół Katolicki, a nie wyznanie mojżeszowe – powiedział Michalkiewicz.

W rozmowie z TVMN przypomniał, że świece chanukowe od lat (w 2006 roku zwyczaj ten zainaugurował Lech Kaczyński) pali się w Pałacu Prezydenckim. Nie inaczej było 11 grudnia, gdy prezydent Andrzej Duda z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem i ambasadorem Izraela Yacov Livne, uroczyście zapalili świece chanukowe.

– Pałac Prezydencki to jest mieszkanie pana prezydenta, więc może tam robić, co mu się podoba. Natomiast Sejm nie jest niczyim mieszkaniem, tylko jest gmachem publicznym. W związku z tym albo przestrzegamy zasady rozdziału kościoła od państwa, która się przekłada na to, że w gmachach publicznych żadnych nabożeństw nie powinno się odprawiać, albo robimy jakieś wyjątki. Grzegorz Braun stanął na gruncie tej konstytucyjnej zasady – uważa Michalkiewicz.