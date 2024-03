Jest donos do prokuratury na Grzegorz Brauna. Prosto z Sejmu

- Reklama -

Do Prokuratury Krajowej został skierowany wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna (Konfederacja). Wniosek wystosował Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki. Chodzi o zgaszenie przez Brauna świec chanukowych za pomocą gaśnicy.

We wtorek 12 grudnia w holu głównym Sejmu odbyła się uroczystość zapalenia świecznika z okazji żydowskiego święta Chanuka. Poseł Grzegorz Braun użył gaśnicy, aby zgasić palące się świece.

„Uroczystość została zakłócona przez posła Grzegorza Brauna, który przy pomocy gaśnicy proszkowej zgasił świece Chanukowe, a następnie skierował strumień środka gaśniczego w kierunku uczestniczącej w uroczystości osoby fizycznej o ustalonej tożsamości [chodzi o Magdalenę Gudzińską-Adamczyk – PAP], próbującej zapobiec temu czynowi” – napisano w zawiadomieniu podpisanym przez Szefa Kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego.

Zdaniem Jacka Cichockiego, Grzegorz Braun złamał regulamin Sejmu, przez co Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu mu uposażenia. To jednak nie wszystko, bo – zdaniem Cichockiego – poseł Braun popełnił „przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania, przeciwko czci i nietykalności cielesnej oraz przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”.

„Jednocześnie informuję, że powyższe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego Straży Marszałkowskiej. Na żądanie Prokuratury Straż Marszałkowska udostępni zapis z monitoringu” – można przeczytać w zawiadomieniu podpisanym przez Jacka Cichockiego.

Do sprawy odniósł się w Sejmie Grzegorz Braun.

„Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego tryumfalizmu” – mówił po zdarzeniu Grzegorz Braun w Sejmie.

Zachowanie posła spotkało się z ostrą reakcją marszałka Szymona Hołowni, który wykluczył go z obrad.

„W Sejmie nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm i agresję. Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. Ten skandaliczny czyn zasługuje na potępienie ponad politycznymi podziałami” – napisał marszałek Hołownia na portalu X.

Działanie Grzegorza Brauna jest szeroko komentowane w mediach. Jego czyn został potępiony przez wielu poprawnych politycznie przedstawicieli polskiej sceny politycznej.

„Wszyscy przyzwoici ludzie sądzą dokładnie to samo – to jest rzecz nieakceptowalna, to się nigdy więcej nie może powtórzyć. To jest hańba” – powiedział wcześniej dziennikarzom premier Donald Tusk.

Sprawa jest szeroko komentowana także zagranicą.

„Jestem oburzony paskudnym antysemickim czynem, którego dzisiaj dopuścił się jeden z polskich parlamentarzystów. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się antysemityzmowi, a ten skandaliczny akt należy potępić z całą surowością” – napisał we wtorek w mediach społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

Grzegorz Braun jest posłem z ramienia Konfederacji. Pierwszy raz został wybrany w 2019 r.