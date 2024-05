Wojna o kasę dla TVP. Pułkownik Sienkiewicz atakuje

- Reklama -

Pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił, że do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

– Prawny realizm podpowiada nam, że w pierwszej kolejności chodzi o to, by go odsunąć od pełnienia obowiązków – ocenił dla Wirtualnemedia.pl dr Kamil Stępniak.

Szef KRRiT Maciej Świrski blokuje wypłatę pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W efekcie, od lutego publiczna telewizja i radio z niewielkimi wyjątkami (Radio dla Ciebie i Radio Poznań) jest zdana na państwowe dotacje.

Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że 9 maja do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Startujący dla PE eks-minister stwierdził, że uzasadnienie wniosku to 50-stronicowy akt oskarżenia.

Wniosek o postawienie przed Trybunał Stanu trafia najpierw do Marszałka Sejmu, który kieruje go do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Po przeprowadzeniu postępowania w Komisji Sejm podejmuje uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Tam rozpoczyna się postępowanie, które jest dwuinstancyjne.

Jeśli Sejm podejmie uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu, to automatycznie powoduje to zawieszenie w czynnościach osoby, której wniosek dotyczy i zapewne taki jest plan rządu Tuska.

W reakcji na zapowiedź pułkownika Sienkiewicza o postawienie przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego, członkowie KRRiT (bez prof. Tadeusza Kowalskiego) wydali oświadczenie:

„Członkowie KRRiT wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – postawienia przed Trybunałem Stanu Macieja Świrskiego – Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Odbieramy to jako bezprecedensową próbę zastraszenia organu konstytucyjnego oraz wywieranie nacisku w celu uzyskania korzystnych dla władzy wykonawczej postanowień”.

Sejm wraca do pracy 15 maja i wtedy prawdopodobnie zajmie się wnioskiem dotyczącym Macieja Świrskiego.

źródło: wirtualnemedia.pl