Sławomir Mentzen ROZJEŻDŻA PiS: „Nawet ja byłem zaskoczony rozmiarem waszej porażki” [VIDEO]

„Znacie się na administracji, jak ja na balecie, ale nawet ja byłem zaskoczony rozmiarem waszej porażki. Gdzie są polskie samochody elektryczne? Nie wbiliście nawet łopaty. Nie rozpoczęliście budowy CPK i elektrowni atomowych. Nie radzicie sobie z najprostszymi rzeczami. Nie budowaliście mieszkań, które zapowiedzieliście. Kompletna porażka. Nie podnosił pan podatków, bo wprowadzał pan nowe podatki, panie premierze” – wyliczał Sławomir Mentzen podczas poniedziałkowego wystąpienia w Sejmie.

Mentzen, w imieniu Konfederacji, wyraził opinię tego ugrupowania na temat pomysłu stworzenia przez Mateusza Morawieckiego kolejnego rządu PiS. Prezes „Nowej Nadziei” nie pozostawił suchej nitki na oddającej władze partii. Po raz kolejny okazało się więc, że wszelkie spekulacji na temat współpracy Konfederacji to były tylko domysły i niepotwierdzone spekulacje.

„Niezapowiedziane kontrole u przedsiębiorców, ingerencję w gospodarkę i inne wasze pomysły to program Razem. Przez osiem lat realizowaliście politykę lewicową. To wasze urzędniczki zorganizowały prowokacje i wlepiły mechanikowi mandat. W państwie rządzonym przez was zarabianie pieniędzy jest źle widziane” – grzmiał Mentzen.

„Spójna i nasycona danymi, merytoryczna krytyka rządu Mateusza Morawieckiego wygłoszona właśnie przez Sławomira Mentzena kontrastuje z rozwlekłym i czytanym z kartki expose premiera, pełnym modnego bełkotu, będącego dowodem oportunizmu ideowego i programowego szefostwa PiS” – podsumował wystąpienie partyjnego kolegi Krzysztof Bosak.