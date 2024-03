Prof. Wielomski: Początek budowy świata kastowego. Witamy w apartheidzie!

- Reklama -

W czwartek 7 grudnia Rada Warszawy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu (SCT), która od lipca 2024 r. ograniczy ruch samochodów w stolicy. Decyzję tę skomentował w swoich mediach społecznościowych publicysta „Najwyższego Czas-u!” prof. Adam Wielomski.

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem radni przegłosowali uchwałę, wcześniej przyjmując poprawki radnych KO. Jedna dotyczyła zmniejszenia zasięgu strefy a druga doprecyzowała, których właścicieli aut dotyczy zakaz wjazdu do SCT.

Mieszkańcy nie chcą SCT

W trakcie sesji przeciwnicy wprowadzenia strefy czystego transportu protestowali przeciwko jej wprowadzeniu. Ich okrzyki i gwizdy zmusiły przewodniczącą do przerwy w obradach. Gwizdy i krzyki przeciwników SCT słychać też było podczas głosowań. „Hańba”, „Marionetki” krzyczeli przeciwnicy SCT, gdy radni przegłosowali wprowadzenie strefy.

– Uważam, ze jakakolwiek strefa nie ma sensu. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, kiedy po jednej stronie ulicy samochody są legalne, a po drugiej już nie. Taka uchwała łamie podstawowe prawa ludzkie. Równość wobec prawa i wolność poruszania jest prawem konstytucyjnych – powiedział pan Andrzej, protestujący mieszkaniec Bemowa.

Pan Michał z osiedla Ostrobramska podkreślił w rozmowie z PAP, że samochody starsze z małymi silnikami produkują znacznie mniej zanieczyszczeń niż auta nowe z dużymi silnikami. Zaznaczył, że ratusz chce, by mieszkańcy przesiadali się do komunikacji miejskiej.

– Niech nam odpowie, w jaki sposób z Falenicy, Rembertowa czy Białołęki można szybko dojechać do centrum. Mówią, że jest metro. Okej, jak już się do niego dostanę, to nie narzekam, oczywiście jest szybko. Ale dzisiaj jadąc tutaj z Grochowa 20 minut stałem w korku na buspasie na Trasie Łazienkowskiej. A ratusz mówi, że w Warszawie mamy najwspanialszą komunikację miejską w Polsce – powiedział pan Michał.

„Witamy w apartheidzie!”

Do sprawy odniósł się na portalu X prof. Adam Wielomski. „Stefa zakazu wjazdu dla starszych aut do centrum Warszawy to początek budowy świata kastowego. Kasta biedniejszych, mająca starsze autka, będzie po Warszawie jeździła „zbiorkomem”, gdy bogatsi będą wjeżdżali do centrum swoimi nowszymi samochodami. I korków nie będą mieli. Same korzyści” – napisał.

„Witamy w apartheidzie! Wprawdzie mam na tyle nowe autko, że załapię się do strefy wjazdu, ale mam świadomość, że podział na kasty jest najbardziej antynarodową polityką jaką tylko można prowadzić, bo kończy się radykalnymi podziałami społecznymi, gdzie ginie interes narodowy” – dodał.