Korwin-Mikke nie wytrzymał. Mówił o „s*****synach, którzy zamawiali szczepionki” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z Gońcem odniósł się m.in. do procesu, jaki gigant farmaceutyczny Pfizer wytoczył Polsce w związku ze szczepionkami, których nikt nie chce. Polityk zaproponował także komisję, która rozliczyłaby Adama Niedzielskiego.

– Może by zrobić komisję, dlaczego Jego Ekscelencja (Adam) Niedzielski spowodował śmierć 160 tysięcy ludzi. O, to jest komisja. I tego człowieka wsadzić za kratki. To byłoby coś – stwierdził Korwin-Mikke.

– W tej chwili (…) mamy dwie rzeczy, które powinny Państwa zainteresować (…), była w Brukseli rozprawa sądowa, Pfizer pozwał nasz rząd o to, że nasz rząd zakupił trzy razy za dużo szczepionek i części już nie chciał wykupić, bo ci złodzieje (…), którzy te szczepionki zamówili za łapówki, to jest gang z Panią Ursulą von der Leyen na czele, oni zamówili i teraz się przestraszyli i część tych szczepionek już nie chcieli wykupić – dodał.

– A Pfizer, zupełnie słusznie, mówi: jak żeście zamówili, to teraz zapłaćcie, na co rząd się powołuje – uwaga – na to, że przyjechali Ukraińcy – podkreślił Korwin-Mikke. – Czyli proszę zwrócić uwagę, że on (rząd – przyp. red.) uważał, że te szczepionki trzeba koniecznie nam wstrzyknąć, bo jak nie to pomrzemy, a teraz jak przyjechali Ukraińcy, to już możemy umierać, tak? – pytał retorycznie.

– Druga (informacja – przyp. red.) jest taka, że (…) w Rumunii postawiono w stan oskarżenia ministra zdrowia i dwóch poprzednich ministrów za kupowanie tych szczepionek. To jest pierwszy taki przypadek – zwrócił uwagę.

– Był taki unioposeł z Rumunii, który bardzo, bardzo, bardzo nalegał na to i widział, że w swoim kraju jednak znalazł posłuch i jednak tam tych s****synów wzięli i się za nich wezmą. I dopóki my tych s*****synów polskich, którzy zamawiali te szczepionki… – powiedział.

– Jak można kazać ludziom… i oni jeszcze chcieli zrobić to pod przymusem – przypomniał czasy mniemanej pandemii.