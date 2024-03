Korwin-Mikke: Ja nie popieram Mentzena? To Mentzen przestał popierać Mentzena!

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke w jednym z najnowszych wpisów na platformie X przyznał, że popiera Sławomira Mentzena. Jak dodał, sęk jednak w tym, że prezes Nowej Nadziei przestał popierać sam siebie.

Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie mówił, odnosząc się do przekazania władzy w partii Sławomirowi Mentzenowi, że nie poznaje polityka, jakim w ostatnich miesiącach stał się prezes Nowej Nadziei.

- Reklama -

– Coś tu się z tym człowiekiem stało. Powtarzam, nie wiem dlaczego. Nie mogłem tego przewidzieć – zaznaczył Korwin-Mikke w rozmowie z Dominikiem Cwikłą na antenie wRealu24, mówiąc o Mentzenie.

W swoim wpisie Korwin-Mikke przypomniał kilka „kontrowersyjnych” pomysłów Sławomira Mentzena. Wśród nich wymienił „Piątkę Mentzena”. Przypomnijmy, że podczas wykładu o marketingu politycznym obecny poseł i prezes Nowej Nadziei rzucił hasła, które jego zdaniem miały się nieść. – Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – rzucił m.in. podczas blisko godzinnego wykładu. I nie pomylił się.

Hasło to wyciągnięto Mentzenowi w kampanii wyborczej. – To nigdy nie był nasz program. To 10-sekundowy fragment z ponad 40-minutowego wykładu o marketingu politycznym. Chwilę przed tym cytatem powiedziałem, że z badań wyszło, że takie hasła najlepiej się niosą. To nie był nasz program, to były hasła. Niemal w tym samym momencie powiedziałem, że Janusz Korwin-Mikke jest gandalfem, natomiast nikt się mnie nie pyta, czy naprawdę sądzę, że Korwin-Mikke chodzi i rzuca czary – skomentował w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET Mentzen.

„Ja nie popieram prez. Mentzena?!?? Ja popieram i Piątkę Mentzena, i prawo do leczenia się u znachora (jeśli ktoś chce) i do zawarcia małżeństwa bez możliwości rozwodu (jeśli narzeczeni chcą), i likwidację ZUSu i podatków dochodowych. To WCzc. Sławomir Mentzen przestał popierać SM!!” – skwitował Janusz Korwin-Mikke.