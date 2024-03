Zielone spustoszenie w Wenecji. Ekoterroryści zaatakowali Canal Grande [FOTO]

- Reklama -

W Wenecji w sobotę doszło do kolejnego incydentu, wywołanego przez ekowandali. W rejonie słynnego mostu Rialto wlali oni do Canal Grande substancję barwiącą wodę na zielono.

Sprawcami tej akcji byli działacze międzynarodowego ruchu pod nazwą Extinction Rebellion. Jak zaznaczyła agencja Ansa, wlali oni do Canal Grande fluoresceinę.

Ekoterroryści wywiesili też na moście transparent z hasłem nawiązującym do trwającej w Dubaju konferencji klimatycznej COP28: „Podczas gdy rząd mówi, my wisimy na włosku”.

Niektórzy świadkowie protestowali głośno przeciwko tej akcji.

W czwartek inna grupa ekoterrorystów oblała błotem fragment fasady weneckiej bazyliki świętego Marka, a ich czyn stanowczo potępiły miejscowe władze oraz minister kultury Włoch Gennaro Sangiuliano.

Questa COP è l’ultima di altre 27.

27 anni di fallimenti in cui le emissioni non hanno fatto altro che crescere, e in cui non sono mai stati presi accordi vincolanti per ridurle.

Siamo stanchi, non ne possiamo più di essere presi in giro dai nostri governi.

3/4 pic.twitter.com/Oj4HJQIylP

— Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) December 9, 2023