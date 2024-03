V rozbiór Polski – korupcyjna wyprzedaż majątku narodowego. „Stop banderyzacji polskich lasów!” [VIDEO]

- Reklama -

Stop banderyzacji polskich lasów! – rozpoczął konferencję prasową Konfederacji poseł Grzegorz Braun. Wraz z Witoldem Tumanowiczem przedstawili opinii publicznej alarmujące informacje dotyczące procederu korupcyjnego związanego z nadmiernym zwrotem majątku narodowego, szczególnie lasów państwowych, na terenach Karpacji. Zdaniem Konfederacji obecna sytuacja może być traktowana jako piąty rozbiór Polski.

Braun zaznaczył, że afera nabrzmiewała przez lata. – Chodzi o praktyki korupcyjne i narażanie na szwank interesu narodowego, Skarbu Państwa poprzez bezpodstawne, zapewne nielegalne, nadmiarowe zwracanie majątku, przyznawanie odszkodowań w postaci połaci lasów, zarządzanych przez Lasy Państwowe, Rusinom Karpackim, Ukraińcom, Łemkom – tłumaczył.

Następnie nakreślił kontekst historyczny. – Jak wiadomo, w latach 40. w ramach operacji Wisła, która była jedynym praktycznie możliwym rozwiązaniem problemu ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, kontynuowanego już po zakończeniu działań wojennych na ziemiach polskich, również na ziemiach wyznaczonych przez wielką trójkę w Jałcie, w Poczdamie, jedynym rozwiązaniem okazało się wysiedlenie wiosek mieszkańców – Ukraińców, Łemków, Rusinów – którzy albo sami angażowali się w działania skutkujące mordami na Polakach, albo też stwarzali bazę dla prowadzenia takiej działalności przez OUN-UPA – przypomniał.

Gdy upadł PRL, zaczęły się roszczenia. – Roszczenia bardzo często – a kto wie, może w większości – bezzasadne, bezpodstawne, dlatego że wysiedlani nie zostawali przecież bez dachu nad głową i nie zostawali bez grosza. Otrzymywali nieruchomości, których wartość bardzo często była wyższa niż wartość tej nieruchomości w Karpatach, którą bez własnej woli opuszczali – mówił poseł Konfederacji.

– W ostatnich latach okazało się, że Lasy Państwowe stają się obiektem roszczeń wysuwanych przez zorganizowane grupy prawników. Te roszczenia są zaspokajane, a Lasy Państwowe piszą we własnej korespondencji ni mniej, ni więcej o piątym rozbiorze Polski. Piąty rozbiór Polski to nie jest jakaś emfaza, retoryczny chwyt ze strony Konfederacji. To jest retoryka Lasów Państwowych – podkreślił Braun.

Jak wskazał, sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Sosnowcu. – To znaczy, że jest sprawa poważna. Chodzi o tereny po graniczne właśnie w Karpatach, na terenie przede wszystkim województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego. Powiązania między uczestnikami tego procederu, który porównać możemy, no na przykład chyba z odzyskiwaniem krakowskich i nie tylko kamienic przez 115-letnich Żydów, których reprezentanci zgłaszali się do sądów już w latach 90. i nawet jeszcze później. Ludzie powiązani z tym procederem są podejrzewani o praktyki korupcyjne – przedstawiał sytuację.

Braun zapytał publicznie, gdzie w tej sytuacji było Centralne Biuro Antykorupcyjne? I od razu odpowiedział: – Zapewne było zanadto zajęte działalnością stricte polityczną, walką z opozycją polityczną. CBA za bardzo stało się bezpieką w rękach władzy z układu Zjednoczonej łże-Prawicy. Dlatego zapewne CBA nie miało czasu, żeby zajmować się tym piątym rozbiorem Polski – uważa Braun.

Poseł Tumanowicz podkreślił bulwersujący charakter sprawy, wskazując na zaangażowanie polityków różnych opcji w procederze. Wspomniał o byłym ministrze środowiska Januszu Zaleskim oraz byłym wojewodzie Małopolski Piotrze Ćwiku, sugerując ich negatywną rolę w procesie zwrotu majątku narodowego. Zaznaczył, że leśnicy byli związani przez polityków, co utrudniło im skuteczną obronę przed masowymi zwrotami.

Konferencja zakończyła się apelem Konfederacji o podjęcie natychmiastowych działań w celu zakończenia korupcyjnego procederu i ochrony interesu narodowego przed dalszym szkodzeniem.

Cała konferencja do obejrzenia poniżej.