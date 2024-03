„Najprzystojniejszy Włoch” zostaje księdzem

- Reklama -

Powołanie nie wybiera. Wybrany w 2021 roku najprzystojniejszym mężczyzną we Włoszech, 21-letni model ogłosił, że ​​przerywa karierę, aby zostać księdzem. Na portalach społecznościowych młody człowiek napisał, że jest szczęśliwy ze swojego wyboru i porzucenia ambicji w modelingu.

W dzisiejszych czasach odwracania hierarchii wartości do góry nogami, to ciekawostka warta uwagi. Edoardo Santiniego zamiast strojów stylistów będzie więc nosił sutannę, a „wybieg” zamieni na świątynię.

O powołaniu młodego człowieka donosi „Daily Mail”. Ta „zmiana ścieżki kariery” została zauważona, bo 21-latek, pasjonatki teatru i tańca, w 2019 roku w wieku 17 lat, został m.in. wybrany „najprzystojniejszym mężczyzną we Włoszech” w konkursie organizowanym przez grupę modową ABE. Sukces ten otworzył mu drzwi do modelingu.

Edoardo Santini podjął decyzję o porzuceniu tego typu kariery i poświęceniu się wierze. Na portalach społecznościowych młody człowiek poinformował, że wstępuje do seminarium duchownego pod Florencją: „Mam 21 lat i jestem na dobrej drodze, aby zostać, jeśli Bóg pozwoli, księdzem”.

Napisał też, że jest „szczęśliwy”. Podobno decyzję podjął, bo miał „okazję spotkać ludzi, którzy dali mu siłę do pogłębienia pytania o powołanie, które nosił w sobie od najmłodszych lat”. Czy powołanie okaże się trwałe? Jak zwykle szukające sensacji media, piszą, że „Santini nie ma jednak zamiaru rezygnować z pasji, które kultywował przez całe życie, takich jak teatr, taniec i oczywiście modeling”. „Doświadczę ich inaczej, ofiarując je Bogu” – zapewnia… Ścieżki Pana bywają kręte, ale życzymy wytrwałości.

Italy’s „Most Handsome” Man Ditches Modelling Career, Becomes A Priest

At the age of 17 in 2019, Edoardo Santini secured the title of Italy’s most handsome man in a pageant organized by a fashion group.https://t.co/5EUW1U7Ibs pic.twitter.com/smaZcKsjc3

— BBC & Socialistic NEWS RSVK (@Raavivamsi49218) December 5, 2023