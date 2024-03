Janusz Korwin-Mikke ogłosił, kiedy powstanie jego nowa partia

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke był gościem na video-czacie Stanisława Żółtka. Obaj panowie odpowiadali na różne pytania widzów, a Korwin-Mikke zdradził kiedy ogłosi powstanie nowej partii.

Janusz Korwin-Mikke powiedział, że konferencja prasowa ws. jego nowej partii odbędzie się 13 grudnia.

Pytany o nazwę nowego ugrupowania odpowiedział, że nie chce jej zdradzać, ponieważ ktoś może szybko ją zarejestrować, tak jak to było w przypadku Platformy Obywatelskiej, która oficjalnie nazywa się „Platforma Obywatelska RP”, ponieważ ktoś zarejestrował partię pod nazwą PO, kiedy tylko liderzy ogłosili jej powstanie.

Do Stanisława Żółtka padło pytanie czy dołączy do nowej partii JKM. Żółtek powiedział, że jest prezesem partii Polexit a partii JKM jeszcze nie ma więc pytanie jest przedwczesne.

Padło także pytanie o wspólny start do Parlamentu Europejskiego razem z Grzegorzem Braunem. Obaj panowie powiedzieli, że to pytanie bardziej do Grzegorza Brauna. Żółtek dodał, że Braun raczej nie będzie skłonny do współpracy poza Konfederacją, ponieważ jest języczkiem u wagi w klubie parlamentarnym Konfederacji. JKM w innym miejscu dodał, że ma bardzo dobre relacje z Grzegorzem Braunem.