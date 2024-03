„Brutalny incydent bombowy”. Ranni i zabici podczas niedzielnej Mszy św. [VIDEO]

- Reklama -

Trzy osoby zginęły, a 9 zostało rannych w wyniku eksplozji podczas niedzielnej Mszy św. w sali gimnastycznej Uniwersytetu Stanowego Mindanao w mieście Marawi na południu Filipin – podał Reuters.

Eksplozja miała miejsce podczas katolickiej mszy w sali gimnastycznej uniwersytetu w Marawi, największym muzułmańskim mieście kraju – poinformował szef lokalnej policji.

Władze wszczęły śledztwo. Jednym z badanych aspektów dochodzenia jest możliwa zemsta ze strony bojowników Państwa Islamskiego.

W sobotę filipińskie wojsko podało, że zabiło 11 bojowników związanych z krajowymi pro-islamskimi grupami.

Gubernator prowincji potępił „brutalny incydent bombowy”.

#Breaking

At least one person has been killed, and several others have been injured in a bomb blast that occurred during a Catholic Mass celebrated at a University Gymnasium in the city of Marawi, Philippines. Few years ago this city was under the control of an Islamic State… pic.twitter.com/1eJf25NKc0

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) December 3, 2023