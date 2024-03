Wrocław. Dwóch policjantów w stanie krytycznym. „Poważne zdarzenie o charakterze kryminalnym”

- Reklama -

W nocy z piątku na sobotę na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych, ich stan jest krytyczny – poinformowała asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu.

„W nocy na terenie Wrocławia doszło do poważnego zdarzenia o charakterze kryminalnym, w wyniku którego dwóch funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu. Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek” – poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu w komunikacie na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej.

Zaznaczył, że działania są nadal kontynuowane, a wykonują je funkcjonariusze policji z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Wskazał, że policjanci poszukują obecnie 44-latka, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem.

Policjanci poszukują niebezpiecznego mężczyznę Maksymiliana Faściszewskiego 44-lata, około 170 cm wzrostu, włosy blond, szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem. Może być uzbrojony i niebezpieczny! Jeśli wiesz, gdzie przebywa- dzwoń 112! pic.twitter.com/BSlGe7BrC7 — dolnośląska Policja (@DPolicja) December 2, 2023

„Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji” – zaapelowała policja.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę nad ranem poinformowało, że w związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano Alert RCB. Według RCB mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. „Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę – zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty policji” – wskazało RCB.