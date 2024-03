Piwowarczyk: Krytykujemy Konfederację, gdy są powody. Nie ma parasola ochronnego i cenzury [VIDEO]

- Reklama -

Wydawca na portalu internetowego Najwyższego Czasu!, Radosław Piwowarczyk, był gościem Dominia Cwikły w telewizji wRealu24. Wolnościowy publicysta wyjaśniał, że portal NCzas, pomimo sympatyzowania z ideologiami wolnościowymi, nie zamierza roztaczać parasola ochronnego nad Konfederacją i unikać krytyki tej partii, gdy są podstawy, by ją krytykować.

Dominik Cwikła zapytał Piwowarczyka o podejście redakcji NCzas-u do Nowej Nadziei i Konfederacji. Redaktor naczelny wRealu24 przypomniał swoim widzom, że Najwyższy Czas! był zakładany przez Janusza Korwin-Mikkego.

– Każdy redaktor patrzy na to trochę inaczej, każdy ma swoją jakąś opinię. Na przykład redaktor Tomasz Sommer ostatnio na Twitterze pisał, że w kolejnych wyborach, w tych eurowyborach, nie będzie z całą pewnością głosował na partię, która będzie kluczyć w sprawie Unii Europejskiej i właśnie „Unia Europejska – tak, wypaczenia – nie”. Ja mogę w tej kwestii to zdanie podzielić, bo też wcześniej pisałem w podobnym tonie – powiedział dziennikarz NCzas-u.

Piwowarczyk zadeklarował, że w „eurowyborach zagłosuje na partię, która powie, że POLEXIT musi być opcją, która jest na stole”. – Niekoniecznie, że POLEXIT jest teraz dobry do przeprowadzenia, ale że jest to jedna z opcji, które są na stole i powinniśmy ją poważnie rozważać – stwierdził wolnościowy publicysta.

Dlaczego Wipler nie chce rozmawiać z Najwyższym Czasem!?

Dalej Piwowarczyk dodał, że „nigdy nie ukrywaliśmy tego, że jest u nas pewna zbieżność ideologiczna ze środowiskiem wolnościowym”, ale nie „z pełnym środowiskiem Konfederacji”.

– Natomiast ta zbieżność ideologiczna nie wyklucza tego, że może się pojawiać krytyka, jeżeli są takie powody do krytyki – powiedział redaktor.

Redaktor Cwikła przypomniał, że „Przemysław Wipler powiedział, że nie będzie rozmawiał z Najwyższym Czasem!, bo atakowaliście Konfederację”. – Tak to określił – powiedział naczelny wRealu24.

Piwowarczyk przyznał, że „była taka wypowiedź”, ale to sprawa dyskusyjna, czy w czasie kampanii „my ich krytykowaliśmy, czy wytykaliśmy jakieś błędy”.

– Nie ma tutaj żadnego parasola ochronnego, jeżeli są takie błędy do wytknięcia, to nie ma tu żadnego problemu i nie ma żadnej takie odgórnej cenzury, która by to blokowała – powiedział dziennikarz.

– Natomiast sama ta wypowiedź pana Przemysława jest o tyle ciekawa, że on teraz po wyborach chodzi też do różnych mediów, które absolutnie nie są przychylne Konfederacji, tak delikatnie mówiąc – dodał.

Dominik Cwikła zapytał dziennikarz NCzas-u, „z czego to może wynikać?”. – Bo mnie to zastanawia osobiście – powiedział. Piwowarczyk odpowiedział, że nie wie, skąd ta awersja Wiplera do NCzas-u wynika.

