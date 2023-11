Konfederacja spotka się z premierem Morawieckim. Jest oświadczenie Rady Liderów

- Reklama -

Konfederacja poinformowała, że weźmie udział w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Wczoraj jeden z liderów ugrupowania, Sławomir Mentzen, deklarował, że „na żadne spotkanie się nie wybiera” i faktycznie – nie ma go w składzie delegacji.

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli Konfederacji na spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Treść pisma opublikował w środę na portalu X jeden z liderów ugrupowania, Sławomir Mentzen.

„Premier Morawiecki zaprosił mnie na rozmowy w sprawie tworzenia koalicji. Oczywiście na żadne spotkanie się nie wybieram. Całą kampanię wyborczą mówiłem, że chcę zakończyć, a nie przedłużać rządy PiS. Zdania nie zmieniłem. Wybraliście mnie do Sejmu właśnie po to, żeby Morawiecki przestał rządzić” – napisał w mediach społecznościowych Mentzen.

„Nie wierzę w żadne jego obietnice. PiS miał 8 lat na wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców czy półrocznego vacatio legis w sprawach podatkowych. Zamiast tego podnosił i komplikował podatki w rekordowym tempie. Teraz PiS pewnie zgodzi się na wszystko, byle tylko uzyskać większość, potem nic z tego i tak nie zrealizuje. Nie mamy o czym rozmawiać. Morawiecki musi odejść” – dodał.

Mentzen faktycznie na rozmowy do Morawieckiego się nie wybiera, ale inni posłowie Konfederacji już tak. W czwartek opublikowano oświadczenie Rady Liderów ugrupowania oraz poinformowano, że delegację stanowić będą Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Włodzimierz Skalik oraz Krzysztof Tuduj. Rzuca się w oczy brak w tym gronie jakiegokolwiek przedstawiciela ze strony Nowej Nadziei.

„Delegacja Konfederacji weźmie udział w zaproponowanym przez premiera Morawieckiego spotkaniu konsultacyjnym” – poinformowano w mediach społecznościowych ugrupowania. Poniżej przytaczamy pełną treść przesłanego nam oświadczenia Rady Liderów Konfederacji:

Konfederacja Wolność i Niepodległość nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego ani rządu Donalda Tuska.

Uważamy, że Polska zasługuje na rząd autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym.

Zgoda Premiera na tzw. unijny mechanizm “pieniądze za praworządność”, poparcie Funduszu Odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej (czyli wprowadzenie unijnych podatków), jak również zgoda na pakiet Fit For 55, to działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne.

To Mateusz Morawiecki odpowiada także za prowadzenie polityki masowej imigracji i sprowadzenie do Polski tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Było to otwarte złamanie obietnic wyborczych PiS.

Nieakceptowalna była także polityka gospodarcza i finansowa rządu Premiera Morawieckiego. W ciągu sześciu lat podniesione zostały dziesiątki podatków, a skala deficytu i inflacji była rekordowa.

Rząd PiS-SuwPol kontynuował wyniszczającą polskie górnictwo politykę poprzedników, zamykając kolejne polskie kopalnie. Jednocześnie podejmował działania wymierzone w polskie rolnictwo, próbując wprowadzić tzw. “piątkę przeciwko rolnikom”, oraz zgadzając się na zalew Polski ukraińskimi produktami rolnymi. W tym samym czasie rząd Mateusza Morawieckiego dopuścił też do powstania problemu nieuczciwej konkurencji z Ukrainy w branży transportowej i wielu innych branżach.

Rząd ten wielokrotnie ograniczał także prawa i wolności obywatelskie. Odpowiada za liczne nielegalne działania w okresie pandemii COVID-19, których skutki odcisnęły tragiczne piętno na życiu i zdrowiu Polaków, jak również na polskiej gospodarce i bezpieczeństwie.

Z tych i wielu innych przyczyn Konfederacja będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.

Delegacja Konfederacji weźmie natomiast udział w zaproponowanym przez Premiera spotkaniu konsultacyjnym w celu osobistego przedstawienia Premierowi powyższego stanowiska, a także w celu nakłonienia rządu do realizacji postulatów przewoźników i rolników protestujących na granicy polsko-ukraińskiej.

Wyznaczeni przez Radę Liderów delegaci Konfederacji udadzą się do Kancelarii Premiera, aby w imieniu półtora miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat – to koniec Waszej władzy!