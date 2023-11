Szok i niedowierzanie na rynku sztucznej inteligencji. Szef OpenAI nagle zwolniony. Polacy solidarnie odchodzą

- Reklama -

Sam Altman, szef OpenAI, firmy znanej głównie ze stworzenia ChatGPT, został znienacka zwolniony. Podobno do ostatniej chwili o decyzji tej nie wiedział nawet Microsoft, czyli główny inwestor OpenAI. Co było przyczyną niespodziewanego ruchu? W końcu mowa o zwolnieniu szefa firmy osiągającej gigantyczne sukcesy na rynku sztucznej inteligencji.

Według gazety „New York Times”, która powołuje się na trzy wtajemniczone źródła, powodem nagłego zwolnienia szefa i twarzy OpenAI Sama Altmana, był jego konflikt z głównym naukowcem, współzałożycielem firmy i członkiem zarządu, Ilyą Sutskeverem. Sutskever miał uważać, że technologia tworzona przez organizację może być niebezpieczna, a Altman przykładał zbyt mało uwagi do tej kwestii i parł naprzód wiedziony logiką biznesowej konkurencji.

Jak notuje „NYT”, choć część OpenAI – założonej jako niekomercyjny ośrodek badań nad bezpieczną sztuczną superinteligencją (AGI) – przekształciła się w firmę komercyjną w 2018 r., to rządzi nią wciąż zarząd non-profit, w którym zasiadają osoby związane z ruchem tzw. skutecznego altruizmu. Część tego ruchu, skupionego na maksymalizacji efektywności filantropii, w ostatnich latach była pochłonięta kwestią ryzyka zagłady ludzkości z powodu rozwoju AI. Z ruchem związany był także Altman, który wielokrotnie mówił o ryzyku katastrofalnych skutków rozwoju sztucznej inteligencji, ale akcentował też pozytywny potencjał tej technologii.

Podobnie konflikt opisał Bloomberg, według którego do zwolnienia Altmana doprowadzili kierujący spółką naukowcy, którzy obawiali się ekspansji spółki, uważając ją za „niekontrolowaną, może nawet niebezpieczną”. Bloomberg twierdzi, że Altman „agresywnie” starał się o nowych inwestorów, by umożliwić dalszy rozwój i powiększanie bazy użytkowników ChatGPT, co wymaga ogromnego kapitału.

To, że kwestie obaw o konsekwencje niekontrolowanego rozwoju technologii były powodem nieoczekiwanych roszad w OpenAI, sugerował także na Twitterze/X Toby Ord. Według niego, wzmianka w komunikacie o zwolnieniu Altmana mówiąca o tym, że „nie był konsekwentnie szczery w swojej komunikacji z zarządem, utrudniając mu wykonywanie jego obowiązków” oznacza, że biznesmen „zatajał informacje, które kolidowały z obowiązkami zarządu, by zapewnić bezpieczny rozwój AGI”.

Most coverage of the firing of Sam Altman from OpenAI is treating it as a corporate board firing a high-performing CEO at the peak of their success. The reaction is shock and disbelief.

But this misunderstands the nature of the board and their legal duties.

1/n

— Toby Ord (@tobyordoxford) November 19, 2023