Sommer kontra Wielomski. „Jest dokładnie odwrotnie”

Prof. Adam Wielomski podzielił się w swych mediach społecznościowych zaskakującą tezą, iż „dla katolika libertarianizm jest nie do przyjęcia”. Jego słowa wywołały reakcję redaktora naczelnego „Najwyższego Czas-u!” Tomasza Sommera.

Wpis prof. Wielomskiego był nawiązaniem do wyborczego zwycięstwa Javiera Milei w Argentynie. Przypomnijmy, że w drugiej turze głosowania Argentyńczycy wybrali jako nowego prezydenta na czteroletnią kadencję libertarianina. – To historyczna noc dla naszego kraju, początek końca dekadencji – powiedział Milei

Sommer vs Wielomski

„Patrzę jakiego wyznania jest Javier Milei? Stawiałem na zielonoświątkowca jak Bolsonaro, bo dla katolika libertarianizm jest nie do przyjęcia. Nie, hiszpańska wikipedia podaje noahizm – to taka religia, stworzona z pomieszania judaizmu i różnych wyznań, często uznawana za religię globalistyczną” – napisał prof. Wielomski na portalu X (daw. Twitter).

„Klaus Schwab jest często podejrzewany, że jest jej wyznawcą, acz nie ma na to dowodów. Cechą charakterystyczną noahizmu jest radykalny kosmopolityzm. Pasuje do libertarianina bez ojczyzny, bo każdy libertarianin nie ma i nie może mieć ojczyzny, skoro nie uznaje niczego poza jednostką. Boże, miej w opiece Argentynę!” – dodał.

Do jego wpisu odniósł się redaktor Sommer. „A niby dlaczego dla katolika libertarianizm jest nie do przyjęcia? Jest dokładnie odwrotnie – katolicyzm jest libertariański, choć obecnie uległ daleko posuniętej judaizacji i kolektywizacji” – napisał.

„Zasadniczy cel katolicyzmu to zbawienie – koncepcja spójna z samoposiadaniem. Zbawienia można dostąpić tylko indywidualnie czyli skrajnie egoistycznie. Z kolei zarówno 10 przykazań, jak i przykazanie miłości też są antykolektywistyczne – nie odnoszą się w ogóle do grup, tylko do jednostek. Do tego dochodzi koncepcja wolnej woli. Słowem katolicyzm jest czysto libertariański, drogi Adamie” – wyjaśnił.